بوروندي تصبح الدولة رقم 100 التي تشهد تنفيذ برنامج Football for Schools التابع لـ FIFA

أقيم الحفل في ملعب أوروناني في بوجاندا

صرّح جياني إنفانتينو إن FIFA "يُوحّد العالم بهذا المشروع التعليمي"

Football for Schools تجعل اللعبة في متناول الشباب في جميع أنحاء العالم

أصبحت بوروندي الدولة رقم 100 التي تشهد تنفيذ برنامج Football for Schools التابع لـ FIFA وذلك في حفل أقيم في ملعب أوروناني في بوغاندا، خارج بوجومبورا، وحضره رئيس FIFA جياني إنفانتينو. حضر الحفل أيضاً وزير شؤون المجتمع والشباب والرياضة والثقافة في شرق أفريقيا، جيرفيه أبايهو، ورئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم، ألكسندر موينجي.

من جهته صرّح رئيس FIFA أمام الحشود التي حضرت الحفل قائلاً: "FIFA وبوروندي يوحدان العالم وذلك بفضل مشروع "Football for Schools " الرائع. نحن نوحد العالم بمشروع كروي تعليمي وهذا المشروع يوفر الفرص للشباب، للفتيان والفتيات على حدٍ سواء في هذا البلد الرائع، بوروندي".

وضم وفد FIFA كلاً من رئيس تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA أرسين فينجر ورئيس لجنة الحكام لدى FIFA بييرلويجي كولينا إلى جانب مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء لدى FIFA جيلسون فرنانديز وكبير مستشاري كرة القدم لدى FIFA يوري دجوركايف.

يهدف برنامج Football for Schools إلى جعل اللعبة في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في منظومة التعليم. ويساهم البرنامج بدعم من اليونسكو في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال تمكين الأطفال.

شهد المشروع منذ إطلاقه لأول مرة في بورتوريكو في عام 2019 توزيع حوالي 1.5 مليون كرة قدم كما يستخدم أكثر من 23 مليون طفل تطبيق كرة القدم من أجل المدارس.

من جهته صرّح أرسين فينجر قائلاً: "التعليم يعني منح الشباب فرصة للعب كرة القدم، وقد استثمر FIFA الكثير وخاصة في أفريقيا. أفريقيا قارة تعني الكثير لنا ونحن ندير العديد من المشروعات التعليمية فيها". وأضاف "نتمنى التوفيق لجميع الأطفال. هذا المشروع ضخم وهو يهدف إلى منح جميع الشباب فرصة للعب كرة القدم. آمل أن نرى عدداً كبيراً من اللاعبين الرائعين هنا في بوروندي".

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قام مدربا FIFA أنطونيو بوينانيو سانشيز وملفين ميندي بتدريب 62 معلماً ومدرباً رئيسياً من مناطق بوروندي وعددها 18 إلى جانب بوجومبورا على إجراءات التنفيذ التشغيلي لبرنامج Football for Schools .

ومن جهتها قالت فاطماتا سيديبي، مديرة برنامج Football for Schools لدى FIFA: "يعد هذا الإنجاز المتمثل في انضمام 100 اتحاد عضو لدى FIFA إلى برنامج كرة القدم من أجل المدارس فرصة ممتازة للاعتراف بالعمل الجاد والالتزام ونكران الذات لفريق FIFA بأكمله وبالأخص فريق عمل مشروع كرة القدم من أجل المدارس في خدمة الاتحادات الأعضاء".