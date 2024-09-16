مؤسسة ASA "تخلق تغييرًا إيجابيًا" للشباب الإندونيسي بمساعدة مؤسسة FIFA

تأسست مؤسسة ASA في الأصل في عام 2001 كأكاديمية لتمكين الشباب في مجال الرياضة لأطفال الشوارع الإندونيسيين

تعمل المنظمة غير الحكومية مع مؤسسة FIFA منذ عام 2018

يقول مؤسس المؤسسة لي هوكينز إن دعم مؤسسة FIFA ”أمر بالغ الأهمية لنجاح برامجنا واستدامتها“

”لقد بدأ الأمر كهواية بالنسبة لي ثم انفجرت...“

أسس لي هوكينز في الأصل مؤسسة ASA Foundation قبل 23 عاماً كأكاديمية لتمكين الشباب في إندونيسيا من خلال الرياضة لأطفال الشوارع الإندونيسيين؛ وهي منظمة خيرية تستخدم قوة الرياضة وكرة القدم لإدارة مبادرات ذات تأثير اجتماعي تعمل على تحسين صحة وأمن ورفاهية وتعلم مهارات الشباب المعرضين للخطر في البلدان النامية.

يقول هوكينز لموقع Inside FIFA: ”لقد كانت رحلة رائعة على مدار الـ 23 عاماً الماضية“. ”لقد أنشأت في الواقع مؤسسة ASA كهواية لي في جاكرتا في عام 2001. كنت أعمل مدربًا في نادي ساوثهامبتون لكرة القدم وكنت أقوم أيضًا بالكثير من التدريب على تعليم المهارات الشخصية."

”كنا ندير عيادات تدريب للفتيان والفتيات. بدأنا العمل مع أطفال الشوارع في وسط جاكرتا، ثم في ذلك الوقت تقريباً، قال لي المدير القطري لمنظمة الخدمة الكنسية العالمية (CWS)، وهي منظمة غير حكومية دولية: ”مرحباً لي، دعنا نؤسس برنامجاً لكرة القدم معاً. كان ابنه في الواقع كابتن فريق النخبة، وكنا نعمل مع الكثير من أطفال المؤسسة في ذلك الوقت، وقلت له: حسناً، دعنا نقيم برنامجاً لكرة القدم معاً". يقول عن بدايات المؤسسة: ”حسناً، دعنا ننشئ برنامجاً للصحة والتغذية مع أطفال الشوارع“.

عملي هو مساعدة الناس. شغفي هو الرياضة وكرة القدم، والقدرة على استخدام كرة القدم والرياضة لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي أمر مجزٍ للغاية. أشعر بالامتنان لأنني أستطيع القيام بذلك. لي هوكينز مؤسس مؤسسة ASA

لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لهوكينز الذي تمكن منذ ذلك الحين من إطلاق عدد لا يحصى من البرامج وتشغيلها وإحداث تأثير إيجابي على حياة الكثير من الناس. وتحت قيادته، نمت مؤسسة ASA لتصبح منظمة غير حكومية معنية بالتعليم والتمكين في مجال الرياضة والتي تعمل الآن كشريك منفذ محلي موثوق به للمتعاونين الاستراتيجيين على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم. إحدى هذه الجهات المتعاونة هي مؤسسة FIFA.

يصف المبتكر المبدع: ”نحن نعمل مع مؤسسة FIFA منذ عام 2018 على عدد من البرامج التي تتراوح بين حل النزاعات، ومنع العنف ضد النساء والفتيات، والصحة والتغذية، والنظافة والصرف الصحي، والتي كانت نوعاً ما رد فعل على فيروس كورونا (كوفيد-19)“.

يهدف أحدث البرامج التي تتلقى الدعم من مؤسسة FIFA إلى استخدام قوة كرة القدم لتمكين الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة. لكن هذه المبادرة لا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تتعلق ببناء الثقة وتعزيز العمل الجماعي والاندماج. ففي كل يوم أحد، يلتقي 100 رياضي شاب ملهم - 50 فتى و50 فتاة - في جنوب جاكرتا في إندونيسيا لتلقي دروس في الصحة والرفاهية والمهارات الحياتية والمساواة بين الجنسين.

“لقد أنشأنا للتو أول برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة وهو رائع“. ”لدينا 100 طفل هناك، 50 فتى و50 فتاة. المساواة بين الجنسين هي إحدى ركائزنا الأساسية. نحن نركز دائماً في كل برنامج على مشاركة الإناث بنسبة 50% على الأقل. إنه برنامج رائع وله تأثير هائل في المجتمعات المحلية.“ يقول هوكينز عن هذه المبادرات.

يتم تحديد مواعيد الجلسات التدريبية لمدة ساعة ونصف بين 8:00 و9:30 - وهو الجزء الأكثر برودة من اليوم، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة حتى لا يعانون من الحر.

يقول مؤسس ASA الذي تمتد مسيرته المهنية في مجال التنمية الدولية لأكثر من 20 عامًا: ”قبل أن نبدأ تلك الجلسة، نقوم خلال الأسبوع بالتخطيط للجلسة التدريبية ومحطات العمل التي سنقدمها ونضع هيكل البرنامج التدريبي ليوم الأحد“.

”نقوم بتمرين إحماء ممتع، وهو عبارة عن جلسة تمارين رياضية مع الموسيقى. بعد ذلك نقوم بتقسيمهم إلى مجموعات، وهي مجموعات فرعية موجهة حسب العمر والجنس ونوع إعاقتهم - وهو أمر مهم للغاية! جميع التدريبات موجهة نحو المتعة والمرح وهي بديهية وتقديم رسائل تعليمية أساسية. "

”كما أننا ندير أيضاً ألعاباً صغيرة موجهة نحو المهارات الحياتية، لذا فإننا نعزز العمل الجماعي والتواصل واللعب النظيف والقيادة ومهارات التنظيم. إنها أشبه بدائرة من محطات العمل بحيث تتنقل المجموعات وكما قلت كل تمرين موجه للشباب الذين يعانون من نوع معين من الإعاقة.“ ويضيف هوكينز مبتسماً: ”يأتي الحافز الإضافي من حقيقة أن كل طفل يحصل على قميص تدريب يحتفظ به بعد انتهاء البرنامج."

يركز البرنامج الحالي، الذي تدعمه مؤسسة FIFA، على استخدام كرة القدم كأداة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الثقة بالنفس واحترام الذات والعمل الجماعي والصفات القيادية التي يمكنهم استخدامها خارج الملعب أيضاً.

مؤسسة ASA ومؤسسة FIFA تعملان على تمكين الشباب ذوي الإعاقة من خلال قوة كرة القدم Previous 01 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation empowering youth with disabilities 02 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation 03 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation 04 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation 05 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation 06 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation 07 / 07 ASA Foundation & FIFA Foundation Next

“نحن نركز على الإعاقات والفتيان والفتيات، ويعزز البرنامج الشعور بالاندماج والمساواة من خلال تشجيع الفتيان والفتيات على المشاركة على قدم المساواة. ومن الواضح أن هذا يكسر الحواجز بين الجنسين ويعزز مجتمعاً أكثر شمولاً. ولدينا الآباء والأمهات هناك لدعمنا أيضاً."

”ومن الرائع أن نرى الأطفال هناك يشاركون في هذا النشاط البدني، أي كرة القدم التي تتفاعل معهم اجتماعياً. بعض الأطفال لا يمارسون الكثير من الأنشطة البدنية في مدرستهم أيضاً. يساهم برنامجنا بشكل كبير في رفاهيتهم العامة واحترامهم لذاتهم وتطورهم البدني. أعتقد أن كرة القدم هي نوع من اللغة الفريدة من نوعها.“

يؤكد هوكينز على مدى أهمية الدعم الذي تقدمه مؤسسة FIFA في إدارة البرنامج وكيف أنه يتجاوز الموارد المالية البسيطة. ”إن الدعم أمر بالغ الأهمية لنجاح برامجنا واستدامتها.من الواضح أنهم يوفرون الموارد المالية، ولكن من الواضح أن مشاركة مؤسسة FIFA في برنامجنا يمنح مؤسسة ASA والبرنامج مصداقية هائلة ورؤية واضحة للمبادرة ومساعدة وإلهام مجتمعاتنا على المشاركة في البرنامج ودعمه."

”لقد وضعنا لافتات ضخمة في المدرسة [SLBN 12 جاكرتا] حيث ندير برنامجنا ويرى جميع الأطفال وأولياء الأمور أننا مدعومون من مؤسسة FIFA. وهذا يعطينا مصداقية هائلة ويمنح الأطفال نوعاً من الحماس الحقيقي بأنهم جزء من مبادرة مؤسسة FIFA وقصة مؤسسة FIFA. إنه لأمر رائع أن يتمكن هذا البرنامج من إحداث تغيير اجتماعي إيجابي في تلك المجتمعات والمدارس.“

وبفضل مجموعة من برامج الرصد والتقييم، يستطيع هوكينز وفريقه معرفة مدى تأثير كرة القدم وغيرها من أنواع الرياضة في تغيير حياة المشاركين إلى الأفضل. ويشمل ذلك قياس التأثير على المشاركين على نطاق واسع واستطلاع آراء أولياء الأمور.

”إذا تمكنا من تحديد الشباب الموهوبين، فيمكننا أيضًا خلق فرص لهم على مستوى النخبة من خلال الرياضة وكذلك المنح الدراسية أيضًا. نود أن نفعل ذلك مع أطفال مؤسسة FIFA، ومع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإتاحة تلك الفرص لإرسالهم إلى الخارج وخاصة أولئك الذين تم تجنيدهم من قبل المنتخبات الوطنية في مسابقات النخبة. لدينا بعض الرياضيين الموهوبين جداً في تلك المجموعة المكونة من 100 طالب“.