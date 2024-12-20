تأسيس وحدة دعم سلامة كرة القدم في مؤسسة FIFA وتعيين رئيس لها

سيتم تشكيل وحدة تعمل تحت مظلة مؤسسة FIFA لتقديم الدعم والتوجيه المتخصصين لضحايا العنف.

سيتم إدارة الكيان من قِبل لجنة مستقلة تدعمها مجموعة من المستشارين الخاصين ولجنة استشارية من الناجين

تعتبر هذه المبادرة علامة فارقة ضمن مساعي FIFA المستمرة لحماية الأفراد المستضعفين في كرة القدم

أكدت مؤسسة FIFA على إنشاء وحدة دعم سلامة كرة القدم؛ وهي وحدة محايدة مخصصة ستقدم خدمات التوجيه والدعم المتخصص لضحايا العنف (التحرش والاعتداء البدني والجسدي والنفسي) في عالم كرة القدم.

ستعمل وحدة دعم سلامة كرة القدم تحت مظلة مؤسسة FIFA وسيقودها فريق عمل مستقل يدعمه مستشارون متخصصون وفريق استشاري من الناجين أنفسهم. كما ستلتزم وحدة دعم سلامة كرة القدم بالحياد التام في جميع أنشطتها مع إشراك أصحاب المصلحة على نطاق أوسع حسب الاقتضاء.

ويأتي انطلاق هذه وحدة دعم سلامة كرة القدم بعد عملية تشاور عالمية موسعة شملت أكثر من 230 جهة معنية. قدّمت مجموعة توجيه مؤقتة تابعة للكيان الرياضي الآمن تضم أصحاب مصلحة متعددين، مدعومة بأربع مجموعات خبراء موضوعية، وناجين من الانتهاكات في الرياضة أنفسهم ملخصاً لنتائجها في تقرير نهائي، والذي سلّطَ الضوء على الحاجة الملحة لتوفير دعم متخصص محايد لضحايا العنف في كرة القدم وذلك لتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الحوادث والعمل بالتزامن مع ذلك على تطوير حلول شاملة ومتعددة الرياضات إضافية لمعالجة هذه الظاهرة على المدى الطويل.

يهدف إنشاء وحدة دعم سلامة كرة القدم، وهي الأولى من نوعها على الساحة الكروية الدولية، إلى التصدي لحوادث العنف من خلال توفير الإرشاد والدعم المتخصص المحايد للضحايا والمبلغين على المستوى المحلي باستخدام ممارسات عدم الإضرار أولاً، بالإضافة إلى تقديم خدمات إدارة الحالات المستندة إلى فهم الصدمات للأجهزة التأديبية في منظومة كرة القدم.

صرّح السيد ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة FIFA: "أود أن أتقدم بخالص الشكر لكل من شارك في عملية التشاور الشاملة – فريق التوجيه المؤقت للهيئة المعنية بالسلامة الرياضية، والمجموعات الأربع من الخبراء، والناجون أنفسهم الذين تم الاستماع إلى أصواتهم. نلتزم بتمكين وحدة دعم سلامة كرة القدم الجديدة لتصبح مرجعاً موثوقاً به للضحايا والناجين."

على الرغم من وجود إجراءات قائمة لحماية الفئات الضعيفة، مثل برنامج FIFA Guardians safeguarding‏؛فإن وحدة دعم سلامة كرة القدم ستوفر مكاناً آمناً للضحايا للتحدث بحرية عن تجاربهم مع خبراء محايدين؛ وفي نهاية المطاف، من خلال خدمات الدعم النفسي التي ستقدمها وحدة دعم سلامة كرة القدم – سيسعون للوصول إلى السلام والعدالة.

وأضاف السيد ماكري: "نأمل أن تساهم وحدة دعم سلامة كرة القدم الجديدة في معالجة بعض الثغرات القائمة من خلال كرة القدم، وسنواصل دعم الجهود المبذولة لخلق حلول متعددة الرياضات على المستويات الوطني والإقليمي والدولي لمواجهة العنف في الرياضة على المدى الطويل بالتعاون مع شركائنا،"

تهدف وحدة دعم سلامة كرة القدم الجديدة إلى المساعدة في معالجة الفجوات السائدة من خلال كرة القدم مع دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية المستقلة المستمرة متعددة الأطراف ومتعددة الرياضات لمعالجة حالات العنف في الرياضة في جميع أنحاء العالم على المدى الطويل.

أعضاء اللجنة المستقلة:

مود دي بور-بوكيتشيو (هولندا) –رئيس منظمة ECPAT الدولية، عضو في اللجنة البابوية لحماية القُصّر؛ رئيسة منظمة حماية هوية الطفل؛ المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية ببيع واستغلال الأطفال جنسياً؛ نائبة الأمين العام السابقة لمجلس أوروبا؛ نائبة المسجل السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

جويس كوك، الحاصلة على وسامي CBE و OBE (المملكة المتحدة) - الرئيس السابق لقسم المسؤولية الاجتماعية والتعليم، كبير مستشاري مكتب رئيس FIFA لهيئة السلامة الرياضية، (الرئيس المنتخب)

غييرمو غالارزا أبيزيد (المكسيك) - نائب الرئيس للتطوير الشراكات العالمية وتدريب إنفاذ القانون، المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين.

إيميلي لوغان (إيرلندا) - أمين مظالم الشرطة المنتخب، تشغل حالياً منصب مفوضة لجنة أمين المظالم قوة الشرطة الوطنية في جمهورية أيرلندا؛ شغلت سابقاً منصب المفوض الرئيسي للجنة الأيرلندية لحقوق الإنسان والمساواة، وكانت أول أمينة مظالم للأطفال في أيرلندا

كوباكواشيه موكورومبيرا (زيمبابوي) - عضو في المجلس الاستشاري لمبادرة حماية الأطفال في الرياضة، اليونيسيف المملكة المتحدة؛ عضو المجلس الاستشاري، منظمة الرياضة الآمنة الدولية؛ عضو في مجموعة الخبراء الدوليين للرياضة الآمنة، مجلس أوروبا

بيتر نيكلسون (أستراليا) - رئيس وحدة التحقيقات في الاتحاد الدولي لسلامة الرياضة؛ مسؤول الأخلاقيات بالمجلس الدولي للكريكيت؛ محقق سابق في جرائم الحرب