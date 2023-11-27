كبير مسؤولي التحكيم لدى FIFA بيرلويجي كولينا: "لا أحد يؤثر في قراراتنا"

مقابلة بيرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم لدى FIFA

انتهت مباريات دور الـ 16، وشهدت بطولة كأس العالم FIFA إجراء 96 مباراة. ما هو تقييمك العام؟

فلنبدأ بالإشارة إلى أننا لعبنا حتى الآن مباريات أكثر بنسبة 50 في المئة مقارنة بكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولا تزال أمامنا ثماني أخرى بغاية الأهمية.

نحن راضون إجمالاً، ولكن نظراً لإجراء مثل هذا العدد الكبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة نسبياً، يكون من الطبيعي ألا تسير بعض الأمور كما هو متوقع. وعندما يحصل ذلك، يكون الحكام على أتم استعداد لبذل جهد أكبر في سبيل التحضير بشكل كامل لمباراتهم التالية.

وما من شكّ في أن الانخراط بنقاش بنّاء بخصوص القرارات لطالما كان جزءاً من كرة القدم، إلا أنه لا مكان في رياضتنا لادعاءات لا أساس لها. ولا يمكن لأحد التشكيك بنزاهة حكام كأس العالم FIFA؛ وعند حصول ذلك، فإنه قد يتسبب بردود فعل تؤدي إلى تهديدات بحقهم وحقّ عائلاتهم، وهذا غير مقبول.

وكذلك، لا يمكن لأحد الزعم بأن قسم FIFA المعني بالتحكيم يخضع لتأثير أي شخص، ويشمل ذلك رئيس FIFA الذي أظهر دعمه الكامل لفريق التحكيم (FIFA Team One) وائتمننا على العمل باستقلالية كاملة. وحكام المباريات يتّخذون قراراتهم بنزاهة، وكما هو الحال بالنسبة للاعبين والمدربين، فإنهم يبذلون دوماً قصارى جهدهم.

هل تُركِّزون على جوانب معينة؟

لا نُركّز عادة على حالات بعينها خلال البطولة، ولكن بما أننا أوضحنا مؤخراً ما الذي يفحصه الحكام عندما يحاول لاعب مهاجِم منع حارس الفريق المنافِس من التحرك ومن الدفاع عن مرماه، نودّ توضيح مسألة أخرى أثارت الجدل.

يضطلع حَكَم الفيديو المساعد (VAR) بعد تسجيل كل هدف بالتحقق من المرحلة الهجومية أثناء حيازة الكرة، وفي حال ارتكاب مخالفة خلال بناء الهجمة وارتأى أنها أثَّرت على تسجيل الهدف، يوصي حَكَم الفيديو المساعد بمراجَعة اللقطات على أرض الملعب. ولا يوجد حدّ أقصى لهذه المراجعة، سواء من حيث المسافة الفاصلة عن المرمى، أو المدة الزمنية بين حصول المخالفة وتسجيل الهدف.

ومثال ذلك ما جرى في مباراة الأرجنتين ومصر عندما داس اللاعب المصري رقم 19 مروان عطية على قدم اللاعب الأرجنتيني رقم 6 ليساندرو مارتينيز.

مروان عطية يدوس بوضوح على قدم ليساندرو مارتينيز 00:13

تتمثّل قناعتنا بأن المخالفة هي مخالفة، بغض النظر عمّا إذا كانت تبدو "واضحة"، وفي حال لم ينتبه الحكم لها على أرض الملعب، بإمكان حَكم الفيديو المساعِد التدخل.

وكذلك الأمر، في حال عدم رصد مخالفة في بناء هجمة انتهت بهدف، فإن حَكم الفيديو المساعِد سيُبلغ حَكم المباراة بذلك. الدوس على قدم لاعب من الفريق المنافِس مخالفة، أما إذا لمس المدافِع الكرة أولاً ثم حصل تلامس كروي طبيعي بعد ذلك، فلا تُحتسب مخالفة. وكانت هناك حالة كهذه قبيل انتهاء نفس المباراة، إذ اعتبر الحَكَم الرئيسي وحَكم الفيديو المساعِد أن ما حصل بين اللاعب المصري رقم 10 محمد صلاح واللاعب الأرجنتيني رقم 9 خوليان ألفاريز هو تلامسٌ طبيعي في كرة القدم.

احتكاك طبيعي في كرة القدم بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز 00:13