بييرلويجي كولينا يُشيد بفريق التحكيم العالمي الذي سيُدير مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025

في دردشة مع برنامج التدوين الصوتي الخاص بكأس العالم للأندية FIFA، قال رئيس قسم FIFA المعني بالتحكيم بييرلويجي كولينا إن الحكام الـ 117 في البطولة يحظون "بشرف التحكيم، ولكنه ينطوي على مسؤولية"

سيكون حكام بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 من 41 جنسية

كولينا الذين سيُراقب عن كثب المواجهات الـ 63 في البطولة: "كل مباراة مهمة بالنسبة لنا"

في دردشة مع برنامج التدوين الصوتي الخاص بكأس العالم للأندية FIFA، قال رئيس قسم FIFA المعني بالتحكيم بييرلويجي كولينا إن الطابع العالمي للحُكام المختارين لبطولة عام 2025 هو "أمر بغاية الأهمية" للعبة العالمية. وكان FIFA قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع عن اختيار ما مجموعه 117 من الحُكام - 35 حكماً رئيسياً و58 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو - لإدارة مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز المقبلين.

وبينما تضم الأندية الـ 32 المشارِكة لاعبين من 86 جنسية، ينتمي الحكام - الذين يحملون لقب FIFA Team One (الفريق الأول) - إلى 41 جنسية من بين الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 211، من أستراليا ووصولاً إلى فنزويلا، ومن أوزبكستان وحتى الأرجنتين. وقال كولينا عن ذلك: "نبذل جهوداً كبيرة لتطوير التحكيم حول العالم. ونولي هذا الأمر أهمية كبيرة، والنتيجة المرجوّة هي أن نكون قادرين على اختيار حكام من دول كثيرة جداً. وبطبيعة الحال، هناك دول كروية تاريخياً، ولكن هناك حكام من بلدان لا يتوقعها المرء".

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وأردف: "يشعرون بشرف كبير بتمثيل بلادهم، ولكن ذلك ينطوي على مسؤولية. تخيّلوا أن هناك حكاماً من دول لم تتأهل منتخباتها الوطنية على الإطلاق إلى نهائيات (بطولة) كأس العالم FIFA ولم تتمكن أنديتها من المشاركة بكأس العالم للأندية FIFA 2025. ولهذا، فإن الأمر مهم جداً بالنسبة لهم ولبلدانهم ولاتحادات كرة القدم الوطنية. إنه شرف، ولكنه ينطوي على مسؤولية". كما نوّه كولينا بأهمية مونديال الأندية بحلته الجديدة باعتباره تجربة شخصية واحترافية للحُكام، وخصوصاً بالنسبة لأولئك الذين سيشاركون في بطولة FIFA لفرق الكبار للمرة الأولى.

وشرح كولينا الذي كانت مباراة الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 1996 هي تجربته الأولى بالتحكيم في نهائي بطولة لفرق الكبار: "يبقى أول نهائي حاضراً في الذاكرة بطبيعة الحال، وأنا على ثقة من أن الحكام الـ 117 الذين تم اختيارهم لإدارة مباريات كأس العالم للأندية FIFA 2025، ومن بينهم من يشاركون للمرة الأولى، سيكون بانتظارهم أمر مثير للغاية، لأنهم سيكونون جزءاً من كتابة تاريخ كرة القدم. تلك كانت المرة الأولى بالنسبة لي، ولكن نظراً لكوني حظيتُ بشرف إدارة نهائي كأس العالم FIFA 2002 في يوكوهاما في اليابان، فقد كانت تلك بالتأكيد لحظة مذهلة في حياتي".