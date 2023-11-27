بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في FIFA، يستعرض أداء التحكيم في كأس العالم 2026™ حتى الآن

أثبتت الإجراءات الصارمة لمكافحة إضاعة الوقت فعالية كبيرة

جرى إطلاع المدربين واللاعبين ووسائل الإعلام على القواعد الجديدة قبل بدء البطولة

شهدت إصابات اللاعبين تراجعاً ملحوظاً

بييرلويجي كولينا، كبير مسؤولي التحكيم في FIFA، ورئيس لجنة حكام FIFA قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026™، تقرر تطبيق بعض القواعد الجديدة، لا سيما في ما يتعلق بمكافحة إضاعة الوقت، بهدف تقليص الوقت المهدور خلال المباريات وزيادة مدة اللعب الفعلي.

أثبتت الإجراءات التي تقضي بتحديد مهلة خمس ثوانٍ للاعبين لتنفيذ ركلة المرمى أو رمية التماس، وعشر ثوانٍ لمغادرة المستطيل الأخضر عند الاستبدال، ودقيقة واحدة خارج الملعب بعد تلقي العلاج من الإصابة، فعالية كبيرة، وحظيت بإجماع واسع باعتبارها ابتكارات إيجابية للغاية.

وقد جرى شرح هذه القواعد الجديدة للمدربين واللاعبين قبل انطلاق كأس العالم 2026، وذلك خلال ورشة عمل خُصصت للمدربين، ومن خلال اجتماعات عُقدت عبر الإنترنت مع المنتخبات، كما تم إطلاع وسائل الإعلام على هذه الشروحات والإيضاحات لضمان معرفة وفهم هذه التغييرات من قِبل مجتمع كرة القدم بأكمله. وبشكل عام، أظهر الجميع التزاماً كبيراً بها، ففي 72 مباراة في دور المجموعات، فشل لاعب بديل واحد فقط في الالتزام بمهلة العشر ثوانٍ المحددة، بينما شوهد العديد من اللاعبين يركضون نحو خط التماس لمغادرة الملعب بسرعة عند استبدالهم، حتى وإن كان منتخبهم متقدماً في النتيجة آنذاك.

كذلك تم تجاوز مهلة الخمس ثوانٍ أربع مرات أثناء تنفيذ ركلات المرمى، مما أدّى إلى منح ركلة ركنية للمنتخب المنافس بدلاً منها، بينما تمّ تجاوزها 11 مرة عند تنفيذ رميات التماس، مما أدى إلى عكس القرار ومنح الرمية للفريق الخصم.

شهدت البطولة تراجعاً كبيراً في معدل إصابات اللاعبين، ولم يُطلب تدخل الأطقم الطبية إلا في حالات نادرة جداً. علاوة على ذلك، كان السلوك العام ممتازاً للغاية حتى الآن، بحيث لم تُشهر سوى بطاقتين صفراوين في وجه لاعبين بسبب الاعتراض على قرارات الحكام، وبطاقتين للمدربين.

ومن بين البطاقات الحمراء العشر التي أُشهرت حتى الآن، كانت ست بطاقات بسبب حرمان المنافس من فرصة محققة لتسجيل هدف، في حين سُجلت حالة طرد واحدة فقط بسبب قيام لاعب بتغطية فمه بيده أثناء مشادة مع لاعب خصم.

وخلال الاجتماعات التي عُقدت عبر الإنترنت قبل انطلاق كأس العالم 2026™، جرى إطلاع المدربين واللاعبين على المعايير التحكيمية المعتمدة لتفسير حالات الالتحامات ولمسات اليد وتحديدها، من بين أمور أخرى.

ولرفع نسق المباريات، أوصي إلى الحكام بعدم احتساب مخالفات ضد الالتحامات الطبيعية في كرة القدم، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لبعض الحالات المعينة التي قد تنشأ نتيجة للخطط التكتيكية لبعض المنتخبات.

كعندما يحاول المهاجمون منع المدافعين من الحركة. فعلى الرغم من أن التمركز في موقع ما لا يُعدّ مخالفة في حد ذاته، فإنه عندما يتحرك لاعب هجومي بشكل متعمد، ولو هامشياً، من دون أي اهتمام بالكرة، وبنية واضحة لإعاقة حركة المنافس ومنعه من أداء واجبه الدفاعي، يتعين حينها على الحكام، وحكام تقنية الفيديو عند الحاجة، تحليل الحالة بدقة والتدخل لاتخاذ القرار المناسب. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص عندما يسعى هذا التكتيك إلى إعاقة حارس مرمى الفريق المنافس ومنعه من حماية المرمى.