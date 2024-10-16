اللجنتان الاستشاريتان للمجلس الدولي لكرة القدم IFAB تناقشان سُبل تحسين سير مباريات كرة القدم والحدّ من حالات توقّف اللعب

اقترحت اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية أن تصبح إرشادات "المنطقة الحصرية لقائدَي الفريقين" بروتوكولاً إلزامياً في قوانين اللعبة

ناقشت اللجنتان تحديثات على بروتوكول حكم الفيديو المساعد (VAR)

آخر المُستجدّات المُتعلّقة بالتكنولوجيا المتقدمة شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل وبالتجارب المُستمرّة بقيادة FIFA لنظام الفيديو الداعم في كرة القدم

عقد المجلس الدولي لكرة القدم IFAB واللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية اجتماعاً عبر الإنترنت برئاسة نويل موني، الرئيس التنفيذي لاتحاد ويلز لكرة القدم، حيث تطرّقت المحادثات إلى مجموعة واسعة من المواضيع، وجرى التركيز بصورة خاصة على التدابير الساعية إلى تحسين سير مباريات كرة القدم والحدّ من حالات توقّف اللعب وإضاعة الوقت.

وبعد إحاطة تناولت التعليقات الإيجابية التي طالت التطبيق الناجح للأحكام الجديدة التي تمنع حُرّاس المرمى من الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل (ثماني ثوانٍ على الأكثر حيث يبدأ الحكم عدّاً تنازلياً قبل خمس ثوانٍ على انتهاء الفترة، مع منح ركلة ركنية للفريق المنافس في حال المخالفة)، ناقش المجتمعون تدابير إضافية لتحسين سير المباراة والتخلص من العوائق التي تؤّثر سلباً في إيقاعها. كما تطرّقت المشاورات إلى إمكانية تطبيق مبدأ العدّ التنازلي على الرميات الجانبية وركلات المرمى، وكيفية الحدّ من الوقت الضائع نتيجة توقّف المباريات بدواعي الإصابة أو التبديل.

أمّا فيما يتعلّق ببروتوكول حكم الفيديو المُساعد، فقد ناقش المُجتمعون، من بين أمور أخرى، احتمال تدخّل حكّام الفيديو (VMO) في حال منح بطاقة صفراء ثانية غير صحيحة لأحد اللاعبين، وسيتمّ تقديم اقتراحٍ عن هذا الموضوع أثناء اجتماع الأعمال السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم، الذي سيُعقد في لندن بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2026.

وفي السياق نفسه، ألقت اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية الضوء على الترحيب الإيجابي الذي لاقته إرشادات "المنطقة الحصرية لقائدَي الفريقين"، التي تُشجِّع على تفاعلات يسودها الاحترام بين الحكّام واللاعبين، بما يعزِّز سمعة اللعبة عموماً. ونظراً إلى أنّ هذه الإرشادات لا تزال اختياريّة، فقد اقترحت اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية أن تصبح بروتوكولاً إلزامياً في قوانين اللعبة، مع منح البطولات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقها.

كما أُطلعت اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية على التجارب المتواصلة للتصور الجديد للتسلل، ودُعي أعضاء اللجنتين إلى مشاركة آرائهم والنظر في ضرورة تغيير قوانين اللعبة. كما طُلب منهم الأخذ بالاعتبار ما إذا كان الهدف الأساسي يقضي بالحدّ من قرارات التسلل الهامشية في كرة القدم الحديثة من أجل التشجيع على اللعب الهجومي، وقد اتّفق أعضاء اللجنتين على ضرورة إجراء تحاليل وتجارب إضافية قبل اتّخاذ أيّ قرار بهذا الشأن.

تقنية الفيديو المساعِد 01:12

كما تلقّى أعضاء اللجنتين إحاطات بشأن آخر المُستجدّات المُتعلّقة بكل من بالتكنولوجيا المتقدمة شبه الآلية لتحديد وضعيات التسلل والتجارب المُستمرّة بقيادة FIFA لنظام الفيديو الداعم في كرة القدم، وهما نظامان سبق أن استُخدِما بنجاح في عدد من بطولات FIFA. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغت اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية بأحدث المُستجدات المُتعلّقة بالتجارب الحالية على الحُكّام الذين يحملون على أجسامهم كاميرات تصوِّر اللقطات خلال مباريات كرة القدم سواء في المنافسات الاحترافية أو على مستوى فئة البراعم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنتين الاستشاريتين للمجلس الدولي لكرة القدم تضُمّان خبراء في اللعبة من مختلف أنحاء العالم، بحيث تضمّ اللجنة الاستشارية لكرة القدم في صفوفها لاعبين ومدرّبين سابقين، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية معنية بكرة القدم، بينما تتضّمن اللجنة الاستشارية الفنية خبراء تحكيميين رائدين من جميع الاتحادات القارية وأعضاء من اللجنة الفنيّة الفرعية في المجلس الدولي لكرة القدم.