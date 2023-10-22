إنفانتينو يلتقي برئيس بوروندي ويتفقد سير المنشآت وملاعبها

رحّب رئيس البلاد إيفاريست ندايشيمي برئيس FIFA

قام إنفانتينو بزيارة لملعب إنتواري الذي يتم تجديده بتمويل من برنامج FIFA Forward

رئيس FIFA: الملعب بحلته الجديدة سيكون جوهرة كروية لبوروندي

قام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بزيارة إلى بوروندي حيث التقى برئيس البلاد إيفاريست ندايشيمي، قبل أن يجول على ملعب إنتواري في مدينة بوجمبورا، والذي يتم تجديده بتمويل من برنامج FIFA Forward. وكّزت النقاشات بين الرئيسين على صقل المواهب الكروية في البلاد، وأهمية تجهيز البنية التحتية في سبيل دعم مشاريع التطوير الكروية.

وعقب لقائه مع الرئيس ندايشيمي، قال إنفانتينو: "ناقشنا مع رئيس البلاد كل ما له علاقة باكتشاف المواهب الكروية من أصغر قرية إلى أكبر مدينة في هذه الدولة الرائعة. ويمثل العمل المستمر على ملعب إنتواري تجسيداً لهذا الالتزام".

FIFA President Gianni Infantino visits Brundi 02:01

وقد رافق إنفانتينو في جولته هذه، ألكسندر موينغ رئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم، الذي شارك كذلك في احتفالية بإطلاق برنامج "كرة القدم للمدارس" في بوروندي التي أصبحت الدولة رقم 100 المنخرطة في هذه المبادرة الرائدة. وضم وفد FIFA كلاً من أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA، ورئيس لجنة الحكام لدى FIFA بييرلويجي كولينا، إلى جانب مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء لدى FIFA جيلسون فرنانديز، وكبير مستشاري كرة القدم لدى FIFA يوري دجوركايف.

وقد رافق إنفانتينو في جولته هذه، ألكسندر موينغ رئيس اتحاد بوروندي لكرة القدم، الذي شارك كذلك في احتفالية بإطلاق برنامج "كرة القدم للمدارس" في بوروندي التي أصبحت الدولة رقم 100 المنخرطة في هذه المبادرة الرائدة. وضم وفد FIFA كلاً من أرسين فينغر رئيس تطوير كرة القدم العالمية لدى FIFA، ورئيس لجنة الحكام لدى FIFA بييرلويجي كولينا، إلى جانب مدير الاتحادات الأفريقية الأعضاء لدى FIFA جيلسون فرنانديز، وكبير مستشاري كرة القدم لدى FIFA يوري دجوركايف.

ثم قام الوفد بزيارة إلى ملعب إنتواري في مدينة بوجمبورا الذي يشهد عملية تحديث شاكلة لجعله يلبي المعايير العالمية لملاعب كرة القدم. وأردف رئيس FIFA قائلاً: "زرنا الملعب الجديد قيد الإنشاء، والذي سيكون بمثابة جوهرة كروية لبوروندي، هذه الدولة التي تتطلّع قُدماً إلى المستقبل، وتستثمر في الشباب. ومن موقعنا في FIFA، نعرب عن فخرنا بأننا جزءٌ من هذا المشروع، ومن الاستثمار في الفتيات والفتيان في هذه الدولة الجميلة".