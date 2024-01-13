رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم يحدد إستراتيجية الاتحاد في لقاء مع رئيس FIFA

رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم روبرت شيموشيلي يناقش خطط التطوير المستقبلية مع جياني إنفانتينو

رئيس FIFA يبدي إعجابه بالاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير كرة القدم من القاعدة الشعبية إلى المستويات الأعلى

الاتحاد الناميبي يعتزم تعزيز أفضل الممارسات في كرة قدم السيدات والإدارة

شرح رئيس اتحاد ناميبيا لكرة القدم المنتخب حديثًا روبرت شيموشيلي مشروعه لتحديث اللعبة الجميلة في الدولة الإفريقية خلال محادثات مع رئيس FIFA جياني إنفانتينو.

ويستعد منتخب ناميبيا للرجال للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة بعد تأهله لبطولة 2023، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها في البطولة القارية في النسخ الثلاث الأخيرة.

وفي الاجتماع مع السيد إنفانتينو في أبيدجان، كوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، أوضح الرئيس شيموشيلي كيف سيعمل على دفع عجلة التطوير لضمان النمو والنجاح المستدام لكرة القدم في البلاد.

“وقال جياني إنفانتينو رئيس FIFA: "لقد سعدت بلقاء رئيس اتحاد ناميبيا لكرة القدم، روبرت شيموشيلي. وأنا معجب بخططه لتطوير كرة القدم الناميبية، لأنه بالتأكيد يمتلك الطاقة والرؤية اللازمة لتحريك اللعبة في الاتجاه الصحيح في البلاد.

“إن طموحه في التركيز على القاعدة الشعبية بنفس القدر من التركيز على أفضل المواهب هو بالضبط ما يأمل FIFA أن يراه في جميع أنحاء العالم، حتى يتمكن كل فتى وفتاة من شق طريقه ليصبح لاعب كرة قدم.

“سيكتسب المنتخب الناميبي للرجال خبرة لا تقدر بثمن في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأنا متأكد من أن الرئيس شيموشيلي والاتحاد الناميبي لكرة القدم سيستخدمان ما تعلماه لصالح اللعبة الجميلة على جميع المستويات في ناميبيا".

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ومن جانبه قدّر السيد شيموشيلي أهمية الدعم الذي تقدمه FIFA وقال إن الاتحاد الوطني لكرة القدم سيسعى جاهداً لفتح كرة القدم الناميبية أمام الجميع.

وأضاف: "أبلغنا رئيس FIFA بمهمتنا ورؤيتنا، بما يتماشى مع بياننا الذي قدمناه لناخبينا والمجتمع الدولي، وفيما يتعلق بخطتنا والأهداف والغايات التي نريد تحقيقها خلال فترة ولايتنا.