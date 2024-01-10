تكريم إنفانتينو بجائزة الشخصية الرياضية العالمية في دبي

حصل رئيس FIFA على جائزة الشخصية الرياضية العالمية في حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي لعام 2023

إنفانتينو: "نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام"

تحتفي هذه الجائزة بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة

شهدت دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تكريم رئيس FIFA جياني إنفانتينو بجائزة الشخصية الرياضية العالمية خلال حفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023،والتي تستقي إلهامها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم انطلاقاً من شغفه بالرياضة، إذ أطلقت دورتها الأولى عام 2009 بهدف تكريم الإنجازات الفردية في حقول رياضية متنوعة.

وبدءاً من عام 2012 أصبح ممكناً ترشيح شخصيات دولية لنيل الجائزة، وتُعتبر جائزة الشخصية الرياضية العالمية بمثابة التكريم الأرفع شأناً والتي تُمنح للشخصيات الرائدة التي تُعلي من مكانة الرياضة وروح التنافس النزيه.

وبمناسبة تكريمه هذا، قال الرئيس إنفانتينو: "يُشرّفني تكريمي بالشخصية الرياضية العالمية في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي. الحصول على هذه الجائزة التي تحتفي بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة، يملأ قلبي بمشاعر الفخر لأننا في FIFA نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام".

“وأردف قائلاً: "أودّ أن أتوجه بالتهنئة لكافة الفائزين بالجوائز وأعرب عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير، و(أعضاء) لجان الجائزة، التي تُعتبر أرفع جائزة دولية تمنحها مدينة دبي".

وقد أتى نيل إنفانتينو للجائزة تكريماً للدور الذي قام به FIFA في تطوير كرة القدم بوسائل متنوعة، ومن بينها تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو وكشف تعاطي المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

كما سلّطت لجنة الجائزة الضوء على الدور الذي لعبه رئيس FIFA في إطلاق مبادرات نوعية تعزز مكانة كرة القدم حول العالم، مثل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم FIFA™ إلى 48، وهو ما يمثل إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية لـ FIFA على مدى السنوات الأربع المقبلة.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر حفل توزيع جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2023 Previous 01 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 02 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 03 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 04 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 05 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 06 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 07 / 07 Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2023 Next

كذلك، تم التنويه بالدور الإيجابي الذي لعبه إنفانتينو في الوطن العربي، ولا سيما منح FIFA شرف استضافة عدة بطولات وأحداث كروية مهمة للمنطقة.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بتاريخ حافل من استضافة بطولات FIFA، إذ نظّمت خلال السنوات الإحدى والعشرين الماضية ثماني بطولات، منها أربع نسخ من كأس العالم للأندية FIFA™ وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2013™ وكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2009™، هذا بالإضافة إلى تاسع بطولة FIFA تستضيفها، وهي كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA 2024™ التي تنطلق منافساتها الشهر المقبل.

وختم رئيس FIFA تصريحه قائلاً: "يُجسِّد تكريمي بجائزة الشخصية الرياضية العالمية، في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دبي، النجاح الذي حققه FIFA في توحيد العالم من خلال كرة القدم."