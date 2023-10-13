إنفانتينو يشيد بالتقدم المُحرز في كرة القدم بجزر تركس وكايكوس

نظَّم اتحاد جزر تركس وكايكوس النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز كرة القدم

وجَّه رئيس FIFA رسالة عبر الفيديو إلى الحاضرين

في عام 2018، أصبح إنفانتينو أول رؤساء FIFA يحلّ في زيارة إلى هذا الأرخبيل

هنأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو اتحاد جزر تركس وكايكوس لكرة القدم على استضافة النسخة الأولى من حفل توزيع جوائز كرة القدم في البلاد،

وهو الحدث الذي أقامه الاتحاد الوطني للعبة بهدف تكريم أبرز الفاعلين في الساحرة المستديرة داخل الملعب وخارجه، فضلاً عن الاحتفاء بالجهات التي تساهم في تطوير كرة القدم بهذا الأرخبيل، علماً أن جميع الأموال التي تم جمعها من خلال بيع تذاكر حضور الحفل التي بيعت عن آخرها سيتُخصَّص للاستثمار في مشاريع تطوير فئات الشباب وفي البرامج الوطنية.

وفي رسالة وجَّهها إنفانتينو عبر الفيديو إلى الحضور، هنأ رئيس FIFA الفائزين بالجوائز، مثمناً في الوقت ذاته ما شهدته كرة القدم بالمنطقة من تقدم وتطور ملحوظَين.

TCIFA Awards Gala Ball | خطاب رئيس FIFA 02:01

“وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه: "أود أن أهنئ جميع الفائزين بالجوائز، من لاعبين ومدربين وحكام ومسؤولين إداريين ومشجعين وغيرهم من الفاعلين في كرة القدم، لما يقدِّمونه من إسهامات قيِّمة تعود بالنفع على لعبتنا الجميلة في جزر تركس وكايكوس الخلاَّبة". وأضاف: "إن حفل توزيع الجوائز هذا يُعتبر مبادرة رائعة من اتحاد جزر تركس وكايكوس لكرة القدم، خاصة وأن الأموال التي تم جمعها فيه ستُستثمَر في تطوير فئات الشباب وفي البرامج الوطنية - وهي خطوة حسنة يُحتذى بها للجميع."

يُذكر أن اتحاد جزر تركس وكايكوس لكرة القدم أصبح عام 1996 عضواً كامل العضوية في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ثم انضم إلى عضوية FIFA بعد ذلك بعامين، علماً أن منتخبه الوطني للرجال شارك دون انقطاع في تصفيات كأس العالم FIFA™ منذ نسخة 2002، حيث حقق أول فوز له في المراحل التأهيلية عام 2008 عندما تغلَّب على سانت لوسيا.

كما أصبح إنفانتينو قبل خمس سنوات أول رئيس من رؤساء FIFA يحلّ في زيارة رسمية إلى هذا الأرخبيل، حيث التقى بعدد من المسؤولين المعنيين بإدارة شؤون كرة القدم في جزر تركس وكايكوس وعدد من عشاق الساحرة المستديرة في البلاد.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "كان من دواعي سروري أن أصبح عام 2018 أول رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم يزور جزركم الجميلة، وأعلم أنه قد تم منذ ذلك الحين إحراز تقدم هائل، بفضل العمل الرائع الذي قامت به [الرئيسة] سونيا [فولفورد] وفريقها في الاتحاد. فقد أصبحت المنتخبات الوطنية أكثر نشاطاً من أي وقت مضى بفضل إحداث مسابقات جديدة على المستوى الأقاليم المحلية، وأنا مسرور جداً بالجهد الذي بذلتموه في تطوير كرة القدم على مستوى الشباب".

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