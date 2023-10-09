جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد الدولي للسيارات ويناقش مكافحة الإساءة عبر الإنترنت

حضر رئيس FIFA جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

ناقش جياني إنفانتينو سبل معالجة الإساءات عبر الإنترنت مع نظيره في الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم

أطلق FIFA العام الماضي خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي بالاشتراك مع FIFPRO

حضر جياني إنفانتينو جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 حيث أجرى محادثات مع رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) محمد بن سليم حول مكافحة إساءة الاستخدام عبر الإنترنت. وكان الرئيسان قد التقيا سابقًا في سباق جائزة موناكو الكبرى في شهر مايو الماضي، حيث ناقشا هذه القضية أيضًا. وقال رئيس FIFA : "كان من الرائع العودة إلى قطر لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1. هذا البلد الجميل يعيد ذكريات رائعة من كأس العالم لكرة القدم 2022 التي جمعت العالم معًا للاحتفال". "التقيت أيضًا برئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم وواصلنا حديثنا حول كيفية العمل معًا لمكافحة إساءة الاستخدام عبر الإنترنت في الرياضة".

في العام الماضي، قام FIFA وFIFPRO - المنظمة العالمية التي تمثل اللاعبين - بتأسيس خدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي (SMPS) للدفاع عن الفرق واللاعبين من الإساءة عبر الإنترنت في بطولات FIFA. وتم تطبيق الخدمة في كل من كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™ وكأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023™.

تقوم خدمة الحماية من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي SMPS بمراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل استباقي لكل فريق ولاعب مشارك، بالإضافة إلى العديد من المدربين والمسؤولين، بحثًا عن لغة مسيئة وتمييزية وتهديدية. بالإضافة إلى ذلك، يُتاح لكل مشارك إمكانية الوصول إلى أداة الإشراف التي تخفي بشكل فوري وتلقائي التعليقات المسيئة والمسيئة من ملفاته الشخصية، بحيث لا يرى اللاعب أو الفريق الذي تستهدفه التعليقات مطلقًا، ولا الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتبعونهم.