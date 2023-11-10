تكريم جياني إنفانتينو بميدالية جمهورية إندونيسيا

رئيس FIFA يلتقي برئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو

تكريم إنفانتينو بميدالية بينتانغ جاسا براتاما الوطنية

تستضيف البلاد بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™

عشية انطلاق منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™، قام جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بتكريم رئيس FIFA جياني إنفانتينو بميدالية بينتانغ جاسا براتاما خلال لقاء استضافه القصر الحكومي في العاصمة جاكرتا. وتُمنح هذه الميدالية الوطنية الرسمية للأشخاص الذين يُشهد لهم تعزز سلامة البلاد ومكانتها. جرى ذلك التكريم عقب اجتماع بين الرئيسين ناقشا فيه التطور الذي شهدته كرة القدم الإندونيسية مؤخراً، والدور الذي تضطلع به البلاد لتطوير اللعبة في أرجاء منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "شرفٌ عظيم لي أن أحظى بهذا التكريم من الرئيس جوكو ويدودو، وأودّ أن أتوجه بالشكر له على ذلك من صميم قلبي. إندونيسيا هي دولة رائدة في مجالات الاقتصاد والسياسة والأعمال، وها هي قد أصبحت رائدة في عالَم كرة القدم. ومن المهم أن تركيز إندونيسيا لا يقتصر على كرة القدم داخلها، بل تضطلع كذلك بدور محوري في آسيا والعالم، وهو ما نتعاون عليه سوياً". يُذكر أن رئيس FIFA التقى الرئيس ويدودو في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد مأساة ملعب كانجوروهان، وتعهّد خلاله بتوفير دعم FIFA لإجراء عملية تحديث شاملة لإجراءات السلامة في ملاعب البلاد. أما تركيز اجتماع اليوم فقد انصبّ على بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™.

وأردف إنفانتينو: "إندونيسيا هي دولة شغوفة بكرة القدم، دولة مقبلة على المستقبل بروح الاستثمار والحداثة، ودولة تعمل على الاهتمام بالفتيات والفتيان في إندونيسيا وإشراكهم. ويعود الفضل في ذلك إلى قيادة الرئيس جوكو ويدودو ورؤيته. والدور الذي تلعبه كرة القدم في مشروع الرئيس ويدودو ورؤيته لجعل إندونيسيا دولة رائدة في العالم، إنما هو مصدر فخر عظيم لي ولـ FIFA".

وتعود بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ هذه السنة بعد غياب دام أربعة أعوام إثر إلغاء نسخة 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها إندونيسيا إحدى بطولات FIFA، والمرة الأولى التي يحلّ فيها كأس العالم الناشئين على منطقة جنوب شرق آسيا.