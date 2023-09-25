مباحثات بين إنفانتينو ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الدور المجتمعي لكرة القدم

التقى رئيس FIFA برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

تمحورت النقاشات حول السبل التي يُمكن للمنظمتين التعاون من خلالها

لـFIFA والأمم المتحدة تاريخ حافل من العمل المشترك على تسخير كرة القدم لصالح المجتمع

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في نيويورك، حيث ناقشا كيف يُمكن لكرة القدم أن تلعب دوراً إيجابياً في المجتمع والتعليم، والفرص المتاحة لتعزيز العلاقة المؤسساتية بين المنظمتين. وبمناسبة هذا الاجتماع، أشار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المشاكل والأزمات المعقدة التي يشهدها العالم، وإلى الحاجة لمساهمة الجميع في مواجهتها وحلّها، كما قدّم دعمه للرئيس إنفانتينو في جهوده لجمع الشعوب، وأعرب عن امتنانه للسعادة التي تجلبها بطولات FIFA للعالم من خلال رفع الروح المعنوية، وإظهار قدرة الرياضة على تحقيق الخير، وهي نقطة نوّه إليها رئيس FIFA كذلك.

وقال إنفانتينو في هذا الصدد "أمرٌ عظيمٌ أني حظيتُ بفرصة الالتقاء بالسيد دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومناقشة الدور المجتمعي والتعليمي الذي تضطلع به كرة القدم. نعيش في فترة صعبة، ونحن بحاجة لمناسبات كي نظهر وحدتنا. يتعلق ميثاق الأمم المتحدة بالشعوب، وتلقى على كاهلنا جميعاً مسؤولية اجتماعية لمنح الأمل ورفع الروح المعنوية للناس. FIFA على أتم استعداد لتوفير منصة للمساهمة بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة، إذ يستمتع مليارات المشاهدين ببطولاتنا، بينما عدد الاتحادات الأعضاء لدى FIFA أكبر من عدد أعضاء الأمم المتحدة، ونتطلّع لاستغلال اتحاداتنا الوطنية الـ211 لكي تكون داعمة للتغيير. وعلى شاكلة كرة القدم، إننا نفوز كفريق، وFIFA والأمم المتحدة هما فريق واحد."

وكان FIFA قد أجرى خلال السنوات الماضية شراكات مع عدة وكالات أممية لإطلاق حملات اجتماعية للاستثمار في الإنسانية وترك أثر إيجابي. وعلى قمة جدول نقاشات هذا الاجتماع كان برنامج Football For Schools من FIFA، إذ تم استعراض النجاح الذي تحققه هذه المبادرة، وإمكانية التعاون المستقبلي عليها. يُذكر أن برنامج Football For Schools يُنظّم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ويهدف إلى تمكين الملايين من الأطفال حول العالم، وجعل كرة القدم متاحة أمام الفتيات والفتيان في أرجاء المعمورة من خلال دمج أنشطة كروية في المنهاج التعليمي، بالشراكة مع السلطات والجهات المحلية الفاعلة. وقد تم تصميم البرنامج بحيث يروّج لمهارات وكفاءات حياتية من خلال كرة القدم، والمساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة، وأولويات أخرى مشابهة.