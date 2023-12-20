رئيس FIFA يرحِّب بتركيز الاتحاد الصيني لكرة القدم على تطوير فئة الشباب

جياني إنفانتينو يؤكد على "الفهم العميق" لدى رئيس الاتحاد لكرة القدم بشأن تطوير فئتي البراعم والشباب

تسعى الصين لاستغلال ذخيرتها الهائلة من المواهب الكروية لتحقيق نجاحات أكبر على المستطيل الأخضر

رَحَّب سونغ كاي "بالنقاشات المعمقة" بخصوص "التعاون المقبل" مع FIFA

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن الدعم الكامل الذي يقدّمه FIFA لخطط نظيره سونغ كاي، رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم، في جعل كرة قدم الشباب في محور استراتيجية التطوير لدى الاتحاد الوطني للعبة.

وكان المنتخب الصيني للرجال قد تأهل مرة واحدة إلى كأس العالم FIFA™ وذلك في نسخة 2002، بينما لم ينجح منتخب السيدات بتجاوز الدور ربع النهائي في كأس العالم للسيدات FIFA™ منذ عام 1999، وتعرّض للإقصاء من دور المجموعات في نسخة 2023.

وبالنظر إلى أن عدد سكان الصين يزيد عن 1.4 مليار نسمة، فإن في متناول الاتحاد الصيني للعبة ذخيرة هائلة من المواهب التي يمكن تحقيق أقصى مستوى استفادة منها، ويأتي التركيز على كرة قدم الشباب ليتزامن مع إعلان FIFA عن تنظيم بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ لفئتي الرجال والسيدات بشكل سنوي اعتباراً من عام 2025، وهو ما يمنح المواهب الشابة في دول العالم كافة فرصة مضاعفة للتألق على الساحة العالمية.

“وقبيل مشاركته في قمة FIFA لكرة القدم التي تُعقد في جدة بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول وبمشاركة رئيس الاتحاد الصيني للعبة، قال إنفانتينو: "أسعدني الالتقاء بالرئيس سونغ كاي، ومناقشة توسيع بطولات FIFA لفئة الشباب وزيادة تواترها، فنحن على دراية بأهمية تطوير المواهب الشابة من أجل مستقبل اللعبة".

وأردف قائلاً: "نتشارك مع الرئيس سونغ كاي بهذه الرؤية، وسرّني الاطلاع على خططه لتطوير فئة البراعم في جمهورية الصين الشعبية. وبفضل خبرته الممتدة في قطاع التعليم، فقد كوَّن فهماً عميقاً عن كيفية قيادة كرة القدم الصينية في ‘مسيرتها الطويلة‘ على حدّ وصفه. وسيكون FIFA وأنا شخصياً إلى جانبه".

رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم سونغ كاي 01:13

وقد بدأ سونغ مشواره المهني كأستاذ للتربية البدنية في قسم التربية البدنية في جامعة لياونينغ، ثم شغل عدة مناصب لدى عدة منظمات تسعى إلى الربط بين الرياضة والتعليم، ثم تبوَّأ منصبه كرئيس للاتحاد الصيني لكرة القدم في أكتوبر/تشرين الأول 2023.