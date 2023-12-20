رئيس FIFA يشكر المتطوعين في كأس العالم للأندية FIFA™ خلال زيارته إلى جدة

جياني إنفانتينو يلقي كلمة أمام 400 متطوّع في كأس العالم للأندية FIFA™

انضم رئيس FIFA إلى كوكبة من الأساطير لزيارة مستشفى محلي في مدينة جدّة السعودية

كما شارك في حصة تدريبية للشباب بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو كلمة أمام 400 متطوع يشاركون في كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023™، حيث أعرب لهم عن جزيل شكره على مساهمتهم في إنجاح هذه البطولة.

كما التقى رئيس FIFA ووزير الرياضة السعودي، سموّ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، مجموعة كبيرة من المتطوعين في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي سيستضيف يوم الجمعة المباراة النهائية التي ستجمع بين فلومينينسي، بطل ليبرتادوريس لعام 2023، ومانشستر سيتي، الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وخلال البطولة، توزّع المتطوعون على 17 مجالاً وظيفياً في المطار ومواقع التدريب والفنادق والملاعب بهدف ضمان حسن سير كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023™، علماً أن 40 منهم كانوا قد تطوعوا في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ العام الماضي.

وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه أمام المتطوعين، وغالبيتهم من السعوديون (85%): "عزيزاتي الشابات، أعزائي الشبان، أيتها السيدات، أيها السادة والأصدقاء والمتطوعون - لا يسعني إلا أن أقول كلمة واحدة فقط، ولكنني سأكررها ثلاث مرات لأنكم تستحقّونها: شكراً، شكراً، شكراً - شكراً جزيلاً لكم".

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وفي وقت سابق من اليوم، زار إنفانتينو برفقة مجموعة من أساطير FIFA الأطفال في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة، قبل أن يشارك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ابراهيم القاسم، ومديره الفني ناصر لاركيط وعدد من أساطير FIFA مثل جوليو سيزار وهيذر غاريوك وكاكا وميشال سالغادو وجيلبيرتو سيلفا وهريستو ستويشكوف ويايا توريه، في حصة تدريبية مع بعض اللاعبين الشباب المحليين.