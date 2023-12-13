إنفانتينو يشيد بأفضل انطلاقة لكأس العالم للأندية 2023™ وسط حضور جماهيري قياسي

50248 متفرجاً حضروا المباراة الافتتاحية بين الاتحاد وأوكلاند سيتي وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة

أمتع صاحب الأرض والجمهور عشاق المستديرة الساحرة بفوز مستحقّ بثلاثية نظيفة

رئيس FIFA: واثق بأننا سنستمر بتوحيد العالم من هذه الدولة الجميلة

أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أن كأس العالم للأندية FIFA المملكة العربية السعودية 2023™ انطلق "بأفضل شكل ممكن" مع تسجيل حضور قياسي في تاريخ البطولة لعدد الجماهير في المباراة الافتتاحية، إذ كان رئيس FIFA بين 50248 مشجعاً تواجدوا على المدرجات لمتابعة بطل دوري المحترفين السعودي لموسم 2022/2023، نادي الاتحاد، في مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا أوكلاند سيتي في باكورة مباريات البطولة.

وبالنظر إلى أن المباراة جرت في عقر دار نادي الاتحاد بمدينة جدة، فإن الغالبية الساحقة من عشاق المستديرة الساحرة الذين تواجدوا على مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية كانوا من مشجعي الفريق السعودي الذي أهداهم فوزاً مستحقاً بثلاثة أهداف نظيفة.

وقد تمكّن هذا الحضور الاستثنائي من دخول تاريخ البطولة بتجاوز الرقم القياسي السابق لعدد الجماهير في المباراة الأولى لمونديال الأندية والمسجَّل في النسخة السابقة التي استضاف المغرب منافساتها في فبراير/شباط الماضي عندما تواجد 47137 متفرّجاً لمتابعة مواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

وخلال الاحتفالات التي تلت الفوز المستحقّ للنادي السعودي، قال إنفانتينو من داخل الملعب: "يا لها من أمسية رائعة هنا في جدة! الاستقبال الذي حظيت به النسخة الأولى على الإطلاق من كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية كان عظيماً، حيث تم تسجيل أكبر عدد حضور في تاريخ المباراة الافتتاحية".

“وأردف قائلاً: "تهانينا لفريقي الاتحاد وأوكلاند سيتي على هذه المباراة الممتعة، والشكر موصول لكل من تواجد هنا لإطلاق صافرة بداية هذه البطولة بأفضل شكل ممكن. إني على ثقة بأننا سنستمر بتوحيد العالم من هذه الدولة الجميلة، بينما نتوِّج بطلاً جديداً لأندية العالم".

وبهذا الانتصار، يتأهل نادي الاتحاد إلى الدور نصف النهائي لمقابلة نادي الأهلي المصري بطل القارة الأفريقية بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول.