رئيس FIFA يتطلع لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2024™ مليئة بالأهداف

جياني إنفانتينو: قرعة دور المجموعات في بطولة دبي "مثيرة للغاية دائمًا"

بلغ متوسط ​​​​بطولة FIFA الأعلى تسجيلاً أكثر من تسعة أهداف في المباراة الواحدة في عام 2021

وبدأ المنافسة المكونة من 16 فريقًا في 15 فبراير من العام المقبل، وتنتهي بعد عشرة أيام قال جياني إنفانتينو للجماهير "أن يتوقعوا الكثير من الإثارة" عندما ألقى رئيس FIFA كلمة في قرعة دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تنطلق البطولة المكونة من 16 فريقًا في 15 فبراير 2024، حيث يرفع الفائز الكأس عندما تستقر الرمال أخيرًا بعد عشرة أيام من المنافسة. من المقرر أن يستمتع المشجعون الذين يحضرون المسابقة من البداية وحتى صافرة النهاية.

"إن كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA دائماً ما تكون مثيرة للغاية لأنها البطولة الأكثر تهديفاً في FIFA في المتوسط، حيث تم تسجيل أكثر من تسعة أهداف في المباراة الواحدة في النسخة السابقة - لذا أتوقع الكثير من الإثارة أمام المرمى!" قال رئيس FIFA عبر رسالة فيديو تم عرضها خلال القرعة التي أقيمت في مكتبة محمد بن راشد بدبي.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة الإمارات البطولة، والتي نظمتها لأول مرة في عام 2009. في ذلك الوقت، خرج المضيفون من دور المجموعات، ولكن فقط بعد تقديم عروض واعدة ضد البرتغال وأوروغواي الذين وصلوا إلى نصف النهائي في نهاية المطاف.

قام كابتن الإمارات عام 2009، بخيت سعد - إلى جانب الفائز بكأس العالم FIFA™️ كريستيان كاريمبيو - بسحب الكرات من الوعاء لتحديد المجموعات الأربع المكونة من أربعة فرق.

وقال السيد إنفانتينو : "إنه لأمر رائع أن نرى هذه المنافسة تعود إلى دبي، وأود أن أشكر الحكومة واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم - كل من لعب وسيلعب دوراً في تنظيم البطولة".

"سيهدف منتخب الإمارات العربية المتحدة إلى ترك انطباع جيد في مشاركته الثامنة، مما يضيف إلى التقاليد الغنية التي تتمتع بها آسيا في هذه البطولة، حيث حلت اليابان في المركز الثاني في النسخة الأخيرة، واحتلت إيران منصة التتويج في عام 2017".

ومن بين الدول المتنافسة الأخرى، من المتوقع أن تحقق تاهيتي بطلة أوقيانوسيا أداءً جيداً بعد اعتلاءها منصة التتويج مؤخراً، في حين أن البرازيل، البطلة خمس مرات - الدولة الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA - لديها أيضاً طموحات مشروعة للحصول على أكبر جائزة في هذه الرياضة.