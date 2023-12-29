رحل الأسطورة البرازيلي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022

بيليه هو اللاعب الوحيد الذي تُوج بكأس العالم FIFA ™ ثلاث مرات

جياني إنفانتينو: "نريد أن تعرف الأجيال القادمة من هو بيليه"

رثى جياني إنفانتينو -رئيس FIFA- الأسطورة ببيليه في الذكرى السنوية الأولى لوفاته. رحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو - الذي اشتهر باسم "بيليه" والذي يراه الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ- عن عالمنا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 في ساو باولو بعد معاناة طويلة مع المرض، ليعم الحداد العاطفي الصادق كافة ربوع العالم.

إنفانتينو يُرثي بيليه بعد مرور عام على رحيله 02:40

وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA: "مر عام واحد منذ أن رحل عنا "بجسده" الملك بيليه وهو الرجل الذي جسّد جوهر كرة القدم - لكن بيليه خالد وسيظل دائماً معنا. بيليه هو من جعل كرة القدم أعظم رياضة في العالم. لقد ارتقى بكرة القدم حيث تميز بموهبة طبيعية، ولعب كرة القدم بكل سلاسة، وحاول القيام بما لم يقم به أحد".

يحظى بيليه -أيقونة الساحرة المستديرة - بالتبجيل في مختلف أنحاء العالم نظراً لبراعته الكروية وتواضعه وإرثه المذهل.

ظهر بيليه على الساحة العالمية في كأس العالم 1958 FIFA™ وهو يبلغ من العمر 17 عاما ولعب دوراً حاسماً في تتويج البرازيل الأول بأم البطولات حيث سجل ستة أهداف من بينها ثنائية في فوز البرازيل على السويد بنتيجة 5-2 في النهائي.

لكن بسبب الإصابة لم يشارك بيليه إلا في مباراتين في حملة البرازيل للدفاع عن لقبها في نهائيات تشيلي 1962 لكنه عاد ليظهر بأفضل مستوى له في نهائيات المكسيك 1970 حيث قاد ما يراه الكثيرون أعظم فريق برازيلي على الإطلاق. وفي هذه النسخة، سجل بيليه أربعة أهداف - من بينها هدفاً في نهائي البطولة ضد إيطاليا – حيث نثر سحره في البطولة ليتوج للمرة الثالثة بكأس العالم FIFA ويسطر اسمه في صفحات التاريخ.

لن ننسَ بيليه 03:35

وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA: "لقد أبهرنا ورسم البسمة على وجوهنا. أما خارج الملعب فقد كان شخصاً حنوناً وجذاباً ولطيفاً ومخلصاً ودائماً ما كان يتحدث مع الجميع بكلمات طيبة. تتلاشى هذه الذكريات مع مرور الوقت، لكننا نرغب أن تعرف الأجيال القادمة من هو بيليه وما هي الإنجازات التي حققها وحجم السعادة التي رسمها على وجوهنا". The

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حصد بيليه عدداً لا يُحصى من الأوسمة والألقاب خلال القرن العشرين كما ظهر في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية الشهيرة، ويقوم FIFA والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم بدورهم في تخليد اسم بيليه وذكراه إلى الأبد.

وعملاً بقرار جياني إنفانتينو بإطلاق اسم بيليه على ملعب كرة القدم في مقر FIFA في زيوريخ، فإن عدداً من الملاعب في مختلف أنحاء العالم يحمل الآن اسم أسطورة سانتوس من بينها بيلو هوريزونتي "الملك بيليه" (كولومبيا)، واستاد الملك بيليه (غينيا بيساو)، واستاد بيليه (جزر المالديف) واستاد كيغالي بيليه (رواندا). “وفي هذا الصدد قال إنفانتنيو: "أطلقنا اسم بيليه على ملعب كرة القدم في مقر FIFA في زيوريخ، كما أطلقت عدة دول اسم بيليه على ملاعبها تكريما لملك [كرة القدم] وستحذو دول أخرى حذوها. أود أن أرسل تحياتي الحارة لكم ولجميع أصدقائنا ولعائلة بيليه ولكرة القدم البرازيلية ككل. معا سنُبقي ذكرى الملك بيليه خالدة إلى الأبد".

كونغرس FIFA الـ73 l تخليداً لبيليه 04:00

بيليه، أول أيقونة في كرة القدم (الجزء الأول) Previous 01 / 11 بيليه يوقّع صور تذكارية للأطفال خلال كأس العالم 1966 FIFA 02 / 11 بيليه يرتدي القبعة المكسيكية الشهيرة بعد لحظات من فوزه بكأس العالم للمرة الثالثة على ملعب أزتيكا في المكسيك 03 / 11 بيليه رافعاً كأس جول ريميه في الشانزليزيه في أبريل 1971 04 / 11 بيليه يلعب كحارس مرمى في حصة تدريبية في 1963 05 / 11 مشجّع صغير يُحاول الحصول على توقيع بيليه الذي يتدرب تحت المطر في يوليو/تموز 1966 06 / 11 بيليه يتعافى في مسبح بعد مباراة في 1970 07 / 11 بيليه يفحص ضغط الدم في 1965 08 / 11 بيليه وزملاؤه في المنتخب البرازيلي بإحدى الحافلات بعد الوصول إلى إنجلترا لخوض كأس العالم 1966 FIFA 09 / 11 بيليه يلعب الجيتار خلال إحدى الحصص الترفيهية مع المنتخب البرازيلي في 1966 10 / 11 بيليه في حديقة إحدى الفنادق خلال 1966 11 / 11 بيليه يستمع للموسيقى في غرفته بإحدى فنادق لندن في 1963 Next