رئيس FIFA يلتقي "زميله المشجع" رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتبادل معه وجهات النظر الإيجابية بشأن كرة القدم التي كانت محور مناقشتهما في نيويورك. وكان رئيس FIFA قد التقى برئيس الوزراء اليوناني في عدد من المناسبات السابقة منذ انتخابه لأول مرة لهذا المنصب في عام 2019، وقد بنى المسؤولان علاقات ممتازة من خلال شغفهما بكرة القدم.

وقال إنفانتينو، الذي عقد عدداً من الاجتماعات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع "لقد سُررت بلقاء رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، في نيويورك وإجراء حديث إيجابي معه حول تطوير كرة القدم،" مضيفاً "لقد هنأته على إعادة انتخابه مؤخراً وشكرته هو وحكومته على دعمهما لكرة القدم اليونانية.” وأضاف إنفانتينو "من الواضح أن اليونان بلد شغوف ومحب لكرة القدم، ويُسعدني أن رئيس الوزراء يدعم هدف FIFA المتمثل في نشر الفرح من خلال كرة القدم واستخدامها كأداة لإلهام الفتيات والفتيان الصغار."