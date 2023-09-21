إنفانتينو يلتقي برئيس الوزراء التايلاندي ويشيد بشغف بلاده بالساحرة المستديرة

رئيس FIFA ورئيس الوزراء التايلاندي سريتا ثافيسين يتباحثان بشأن الساحرة المستديرة في نيويورك

سريتا ثافيسين يؤكد من جديد استعداد بلاده على المشارَكة في استضافة كأس العالم 2034 FIFA™️

ستستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك النسخة 74 لكونغرس FIFA يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024

خلال محادثات مع رئيس الوزراء التايلاندي سريتا ثافيسين، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بما يُكنُّه هذا البلد من شغف وحب لكرة القدم. وستصبح إندونيسيا، جارة تايلاند، أول دولة من جنوب شرق آسيا تستضيف بطولة من تنظيم FIFA عندما تقام على أراضيها نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2023™ في نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن استضافة مسابقات كرة القدم ليس بغريب على التايلانديين كذلك. فقد أقيمت مؤخراً في بلدهم النسخة 49 من بطولة كأس الملك السنوية، والتي تنافست فيها منتخبات الهند والعراق ولبنان والدولة المضيفة، كما تحتضن هذه الأخيرة كأس تايلاند الدولية للشباب – التي تقام ثلاث مرات كل عام ويتبارى فيها شباب المنطقة من مختلف الفئات.

وخلال المحادثات، شكر رئيس الوزراء التايلاندي رئيس FIFA على توسيع دائرة المنافسة في بطولة كأس العالم FIFA™ إلى 48 منتخباً، وهو ما من شأنه أن يزيد من فرص تايلاند في التأهل، مؤكداً من جديد استعداد بلاده لاستضافة كأس العالم 2034 FIFA™ مناصفة مع شركاء من رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان). وقال رئيس FIFA بعد الاجتماع الذي عُقد على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن كرة القدم تحظى بشغف استثنائي في تايلاند، فحتى رئيس الوزراء نفسه يُعد من أبرز عشاق لعبتنا الجميلة، وقد قطعنا وعداً بأن نلتقي مرة أخرى داخل الملعب وخارجه في المستقبل." وأضاف الرئيس إنفانتينو: "إن كأس العالم تحت 17 سنة FIFA المقرّرة في إندونيسيا ستكون بما لا يدع أي مجال للشك حافزاً كبيراً لتطوير اللعبة في تايلاند وفي سائر أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، كما ستساعد على نقل هذا الشغف إلى مستوى أعلى." يُذكر أن تايلاند اضطلعت مؤخراً بدور مهم في المساعدة على تحقيق جهود FIFA الرامية إلى دعم تطوير كرة القدم في المنطقة، حيث استضافت البلاد في أغسطس/آب الماضي دورة تمهيدية لبرنامج القيادة الفنية FIFA، مما أتاح الفرصة لما لا يقل عن 19 مديراً فنياً جديداً للاستفادة من خبرات FIFA والتعلم انطلاقاً من دراسة أفضل الممارسات.

وفي الشهر ذاته، كانت مدينة شيانغ ماي الشمالية على موعد مع عرض قدَّمه FIFA لكبار المسؤولين من رابطة دول جنوب شرق آسيا التي وقَّع معها FIFA في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات. كما ستكون تايلاند قبلة لأسرة كرة القدم العالمية يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024 عندما تستضيف عاصمتها بانكوك النسخة 74 لكونغرس FIFA، لتصبح بذلك أول دولة من جنوب شرق آسيا يقام على أراضيها هذا الحدث البارز. وختم الرئيس إنفانتينو بالقول "لقد أثبتت تايلاند أنها دولة مضيفة ممتازة فضلاً عن مشاركتها البنَّاءة ومساهمتها الفعَّالة في الدفع بعجلة تطور اللعبة داخل الملعب وخارجه، ومن هذا المنطلق، لا يفوتني أن أتقدم بجزيل شكري لرئيس الوزراء ثافيسين على الدعم الذي قدمه لكرة القدم ولـFIFA، كما أتطلع للاستفادة من التعاون المثمر الذي أرسينا أسسه وشد الرحال إلى تايلاند لحضور كونغرس FIFA العام المقبل."