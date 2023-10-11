رئيس FIFA يهنئ نادي فيورنتينا بمناسبة افتتاح مركز فيولا بارك الفائق الحداثة

قال جياني إنفانتينو إنّ المقرّ الجديد ومركز تدريب النادي سيحمل نادي فيورنتينا بخطى ثابثة نحو المستقبل

وأضاف رئيس FIFA أن مدينة فلورنسا التاريخية أضافت معلماً حديثاً على معالمها الكثيرة

سيكون مركز فيولا بارك متوفراً لفريق الرجال والنساء والشباب

هنّأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو نادي فيورنتينا على افتتاح مركز فيولا بارك المذهل الذي سيحمل النادي الإيطالي بخطى ثابتة إلى المستقبل.

يقع مركز فيولا بارك شرق مدينة فلورنسا ويوفّر أنسب الظروف لفريق الرجال والنساء والشباب ليتدربوا ويستعدوا للمباريات، كما سيستضيف بعض المباريات لفريق النساء والشباب على ملاعبه العشرة التي يتسع أحدها لـ3000 متفرج.

وأعلن رئيس FIFA في رسالة مسجلة عُرضت أثناء حفل الافتتاح: "تواجه الأندية تحدياً كبيراً في الجمع بين العصرنة والحفاظ على تقاليد كرة القدم، أمّا هذا المركز التدريبي والمقر الرئيسي للنادي فيحمل فيورنتينا إلى المستقبل بخطى ثابتة".

"مركز فيولا بارك منشأة جميلة وعصرية، يجسّد الاستثمار ليس فقط بكرة القدم الاحترافية، بل بفرق الشباب أيضاً، وفرحتي اليوم مضاعفة لأنّ فريق النساء سيستخدمون هذه المنشأة أيضاً".

يستفيد موظفو النادي من مساحة كبيرة تضمّ المكاتب والمنشآت الإعلانية، بالإضافة إلى كنيسة صغيرة.

وأضاف السيد إنفانتينو الذي زار المدينة الإيطالية الخلابة بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد نائب رئيس FIFA السابق أرتيميو فرانكي في أبريل/نيسان 2022: "لقد سنحت لي الفرصة لزيارة مركز فيولا بارك العام الماضي، عندما كانت لا تزال أعمال البناء جارية، وقد تركَ المركز في نفسي أثراً كبيراً، إذ إنّي قد زرت الكثير من المراكز الرياضية، ولكن هذا المركز الذي بناه صديقي العزيز [مالك نادي فيورنتينا] روكو [كوميسو] هو الأجمل في العالم، وأنا أنتظر على أحرّ من الجمر العودة إلى فلورنسا ورؤية المركز في شكله النهائي".

"تزخر مدينة فلورنسا بالكثير من المعالم الشهيرة، ولست بمبالغ عندما أقول إنّ هذا المركز قد انضمّ إلى تلك اللائحة. بالطبع، لا يُخفى أنّ هذا المعلم أكثر هو حداثة، والفضل كلّه يعود إلى رياضة كرة القدم الجميلة".