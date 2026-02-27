FIFA وكلية ميامي داد يحتفلان بشراكة تاريخية

برنامج تدريب داخلي يُهيئ مسارات مهنية للطلاب المحليين

معرض متحف FIFA يُعرّف الزوار بتاريخ اللعبة في برج الحرية

سيكون رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، المتحدث الرئيسي في حفل تخرج كلية ميامي داد

احتفل رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، ورئيسة كلية ميامي داد (MDC) مادلين بومارييجا رسميًا بشراكة تاريخية تربط بين عالمي كرة القدم العالمية والتعليم العالي في إحدى المدن المضيفة لكأس العالم FIFA 2026™.

وخلال الفعالية التي أقيمت في برج الحرية بميامي، سلط كلا الرئيسين الضوء على كيف يوفر هذا التعاون مسارات مهنية غير مسبوقة للطلاب مع ترسيخ مكانة المدينة كمركز رئيسي لكرة القدم العالمية.

هذا وتُعطي الشراكة الأولوية للنمو الأكاديمي والمهني من خلال برنامج تدريب داخلي قوي لكأس العالم FIFA 2026. وانضم بالفعل 31 طالبًا من كلية ميامي داد إلى فريق FIFA في ميامي كمتدربين، وانتقل 10 من هؤلاء الأفراد إلى وظائف بدوام كامل داخل الاتحاد.

وقال السيد إنفانتينو: "يضم FIFA 211 دولة كجزء من الاتحاد، أي أكثر من عدد أعضاء الأمم المتحدة." "وتضم كلية ميامي داد 167 جنسية ممثلةً هنا في ميامي. لذا، فإن هذا الأمر هو أقرب ما يمكنكم الوصول إليه من FIFA، ولهذا السبب كان الأمر واضحاً جداً بالنسبة لي، ولجميع أفراد فريقي في الواقع، بأننا بحاجة لإيجاد وسيلة للشراكة مع كلية ميامي داد. وهكذا ولدت هذه الشراكة وبدأت العمل والنمو والتطور باستمرار."

هذا وتتمثل الركيزة الأساسية لهذه العلاقة في معرض متحف FIFA، الذي يحمل عنوان "Unidad – The World’s Game" (الوحدة – لعبة العالم)، والمقام حالياً في برج الحرية التاريخي. حيث يضم المعرض الذي تبلغ مساحته 7,500 قدم مربع "قوس قزح من القمصان" من جميع اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا، ويُعد أول معرض لمتحف FIFA في أمريكا الشمالية.

كما يستضيف برج الحرية أيضًا معرضًا دائمًا بعنوان "Libertad" (الحرية)، والذي يوثق رحلة أولئك الذين وجدوا ملجأً وبدأوا حياةً جديدةً في المدينة الواقعة جنوب فلوريدا، وخاصةً من المجتمع الكوبي الأمريكي.

وقالت الرئيسة بومارييجا: "يا له من أمر مميز لمدينة ميامي أن يجتمع معرض "Libertad" (الحرية) و"Unidad" (الوحدة) معاً هنا في برج الحرية"، مشيرةً إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الكلية وFIFA.

وأضافت: "تبدأ الشراكات فعليًا من أعلى الهرم. وتبدأ عندما تكون القِيم متسقة – قِيم الفُرص، وقِيم الشراكة، وقِيم إنشاء تلك المسارات. وهذا بالضبط ما فعله جياني، ولكن مع الفريق بأكمله."

"إن أفضل ما في الأمر هو طلابنا؛ فعندما أقابل طلاباً يقولون لي: 'أنا متدرب في FIFA، ولم أكن لأقدم طلبي أبدًا لولا أن هذه الدعوة جاءت من كلية ميامي داد'، فإن ذلك يذكرنا بأهمية تلك الثقة، وأهمية خلق مثل هذه الفُرص."

إلى جانب التدريب الداخلي، شمل التعاون أيضاً سلسلة محاضرات قدّم فيها متخصصون من FIFA رؤى ثاقبة للطلاب حول هذا المجال. كما تم استخدام مرافق كلية ميامي داد من أجل تحضير الحكام وتدريبهم لكأس العالم للأندية FIFA 2025™، وسيتم تكرار ذلك لكأس العالم FIFA 2026 القادمة.

وأضاف رئيسة كلية ميامي داد: "تمثل كلية ميامي داد 2.5 مليون خريج في هذا المجتمع. من الصعب ألا تجد أسرة في ميامي لم تتأثر بالكلية إيجابيًا، سواء كطالب أو كخريج أو كموظف في الكلية أو كشريك للكلية. أعتقد أن انضمام FIFA إلى عائلة ميامي بالطريقة التي انضم بها فريق FIFA ... ليس بطريقة تبادلية ولكن بهذه الطريقة التحويلية للغاية من خلال الشراكة – أعتقد أن هذا سيكون له آثار إيجابية على مجتمعنا".

وكدليل إضافي على العلاقة القوية بين FIFA والكلية، أعلنت الرئيسة بومارييجا أن السيد إنفانتينو سيكون المتحدث الرئيسي في حفل التخرج السنوي للطلاب. وقد كان من بين المتحدثين السابقين في حفلات التخرج رؤساء الولايات المتحدة السابقون باراك أوباما وبيل كلينتون وجو بايدن وجورج دبليو بوش.

كما أنشأ FIFA مكتباً رئيسياً في كورال جابلز بمقاطعة ميامي داد، حيث نقل قسم الشؤون القانونية والامتثال من زيورخ في سويسرا، وأعد للعمليات اللازمة لكأس العالم FIFA القادمة في المبنى.

قال السيد إنفانتينو: "أشعر حقًا أن FIFA جزء من ميامي اليوم، جزء لا يتجزأ من ميامي، وميامي جزء من FIFA أيضًا."

"عندما جئنا إلى هنا، لم نكن نعرف حقًا ما الذي ينتظرنا، لكننا استشعرنا على الفور هذا الإحساس الخاص، هذا الشعور المميز، هذه الرابطة الخاصة. عندما نتواصل مع شخص ما، وعندما أتواصل مع شخص ما بصفتي رئيسًا لـ FIFA على المستوى الشخصي، فإننا إما أن نفعل ذلك بشكل كامل أو لا نفعله على الإطلاق. لا نحب القيام بالأمور بشكل جزئي. وقد تبنينا ذلك، بشكل كامل."

هذا ومن المقرر أن تستضيف ميامي سبع مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026، بما في ذلك مباراة تحديد المركز الثالث، وقال خورخي ماس، المالك الإداري لنادي إنتر ميامي لكرة القدم في الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي يضم ليونيل ميسي بين صفوف لاعبيه، إنه متأكد أن البطولة ستساعد في رفع مستوى الرياضة إلى مستوى جديد في الولايات المتحدة.