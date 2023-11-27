"مئة عام من الشغف": جياني إنفانتينو يحضر احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم

انتهز جياني إنفانتينو فرصة حضوره للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وعبر عن مدى إعجابه بشغف المشجعين الكولومبيين بكرة القدم. وفي أثناء أمسية حفل العشاء، تسلّم السيد إنفانتينو وسام الاستحقاق الرياضي الوطني من رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رامون خيسورون تقديراً لعمله كرئيس FIFA. وحضر الحدث بعض أهم أساطير منتخب كولومبيا الوطني للرجال، من بينهم لويس أمارانتو بيريا وأدولفو فالنسيا وفابيان فارغاس وأرنولدو إيغواران وويلينجتون أورتيز وأوسكار كوردوبا، فضلاً عن رينيه هيجيتا وخورخي بولانيو وخيراردو بيدويا، إلى جانب المدرب السابق والمدرب الحالي للمنتخب الوطني، فرانسيسكو ماتورانا ونيستور لورينزو على التوالي. إضافة إلى ذلك، حضر أفراد من منتخب كولومبيا الوطني للسيدات وكرة القدم النسائية، من بينهن دانييلا مونتويا وكارولينا أرياس وميريام غيريرو وليليانا زاباتا، وحضر الحفل كذلك ممثلون عن 36 نادياً محترفاً و34 اتحاداً إقليمياً. حضر الاحتفال أيضاً رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينجيز وحصل على وسام الاستحقاق الرياضي الوطني. وحصل المدير الفني الكولومبي ألفارو جونزاليس -الذي عمل في مجال كرة القدم لأكثر من 60 عاماً وأظهر اهتماماً خاصاً بكرة القدم للهواة- على جائزة الإنجاز مدى الحياة ووسام الاستحقاق لكرة القدم تقديراً لتفانيه في اللعبة.

تزامنت الذكرى المئوية الأولى مع استضافة كولومبيا لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™، والتي وصفها الرئيس إنفانتينو بأنها بطولة "مثالية" شهدت جميع مبارياتها المقامة في البلد المضيف بيع التذاكر بالكامل وحضور الجماهير الغفيرة. وتُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر/أيلول في ملعب نيميسيو كاماتشو (الكامبين) في العاصمة الكولومبية بوغوتا بين منتخبي كوريا الشمالية واليابان. صرح رئيس FIFA: "أشعر أنني في احتفال كلما أتيت إلى كولومبيا، وها نحن نحتفل اليوم بمرور مئة عام من كرة القدم ومئة عام من المشاعر الجميلة ومئة عام من الشغف. ومئة عام من ولادة الأساطير الكروية أيضاً - فهذه الأمسية أقيمت للاحتفال بجميع الأساطير الحاضرين معنا اليوم الذين نالوا إعجاب الجمهور الكولومبي والجمهور العالمي العاشق لكرة القدم على حدٍ سواء." تأسس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 1924، وسبق أن استضافت كولومبيا منذ هذا التاريخ بطولتين من بطولات FIFA قبل كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™؛ وهما كأس العالم تحت 20 سنة 2011™ وكأس العالم لكرة الصالات FIFA 2016™. وشاركت كولومبيا في ست نسخ من بطولات كأس العالم FIFA™ في 1962 و1990 و1994 و1998 و2014 و2018 وثلاث نسخ من بطولات كأس العالم للسيدات FIFA™ في 2011 و2015 و2023، وتمكن منتخب كولومبيا من التأهل إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة الأخيرة، إضافة إلى مسابقات الشباب من الجنسين في كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية. وأردف رئيس FIFA قائلاً: "إن الجمهور الكولومبي من أكبر داعمي كرة القدم، فعندما يلعب منتخب كولومبيا، لا يكون الأمر مقتصراً على 11 لاعباً فحسب، بل يتجاوز ذلك لمشاركة 52 مليون لاعب، ولقد شهدنا على ذلك في جميع أنحاء العالم. فخلال كأس العالم (FIFA) روسيا (في 2018) وكأس العالم للسيدات (FIFA) أستراليا ونيوزيلندا (2023)، رأينا المشاركة النشطة للجمهور الكولومبي. والحدث الرائع حقاً، عندما شهدت مباراة ربع النهائي بين إنجلترا وكولومبيا في سيدني حضور 75000 مشجع، وكان من بينهم نحو 74000 مشجع كولومبي." ثم أضاف: "هم رمز للحماس والشغف والعشق والحياة... ولهذا عندما أكون في كولومبيا أشعر وكأنني في موطني بفضل الحب الذي يكنّه الناس لكرة القدم." وأشاد السيد إنفانتينو أيضاً بإنجازات رامون خيسورون خلال عمله رئيساً للاتحاد الكولومبي لكرة القدم. فقال: "أود أن أهنئ هذا الرئيس العظيم وفريقه وجميع الأندية والاتحادات الإقليمية على مجهوداتهم الرائعة، وجميع الحكام واللاعبين والآباء والعائلات وجميع المساهمين في نمو المشهد الكروي دون استثناء." عبر السيد خيسورون عن مدى امتنانه لرئيس FIFA على تحقيقه للوحدة في مشهد كرة القدم العالمي. وقال: "أود أن أتوجه بالشكر لهذا القائد العظيم، جياني إنفانتينو الذي يمثل روح الوحدة والترابط. شكراً على وجودك هنا اليوم، فنحن نقدر وجودك معنا دوماً. وشكراً أيضاً على تقديمك للدعم غير المشروط لكولومبيا، فنحن بلد توحده كرة القدم."