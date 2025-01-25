"لكرة القدم الألمانية أثر فعلي في تشكيل شخصيتي": جياني إنفانتينو يصرح في احتفالية الاتحاد الألماني لكرة القدم بمرور 125 عاماً

رئيس FIFA: "العالم يمكنه دائماً التعلم من كرة القدم الألمانية"

ألمانيا وحدت العالم عندما استضافت كأس العالم FIFA™ في 2006

مستشار ألمانيا أولاف شولتس يقول إنه لا يوجد رياضة توحد الناس مثل كرة القدم

استرجع رئيس FIFA جياني إنفانتينو ذكرياته الأولى مع كرة القدم الألمانية وكيف ساهمت في تشكيل عشقه لكرة القدم أثناء كلمته في احتفالية الاتحاد الألماني لكرة القدم بمناسبة مرور 125 عاماً على تأسيسه.

في كلمته خلال الحدث الذي أقيم في مدينة لايبزيغ في ألمانيا الشرقية، حيث تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تحدث مستشار ألمانيا أولاف شولتس عن قوة كرة القدم في جمع الناس معاً، بينما أكد رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، بيرند نويندورف، أن كرة القدم هي مصلحة عامة يجب حمايتها.

حضر الحدث عدد من أساطير كرة القدم الألمانية، بما في ذلك الفائزون بكأس العالم FIFA™ بول برايتنر ولوثار ماتيوس ويورغن كلينسمان وبيير ليتبارسكي وفيليب لام، إضافة إلى الفائزة بكأس العالم FIFA للسيدات™ بيتينا فيغمان، وكذلك كارل-هاينز كوربل وإيفالد لينين وكارل-هاينز رومينيغه ومانفريد كالتز وهورست هروبيش. كما حضر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

قال السيد إنفانتينو: "أشكر جميع أعضاء الاتحاد الألماني لكرة القدم: بيرند (نويندورف) والمديرين والجماهير والأندية والفرق واللاعبين والأساطير والحكام وكل من يساهم في جعل العالم يراقب ألمانيا ويتعلم منها دائماً."

إن ألمانيا واحدة من أكثر الدول نجاحاً في عالم كرة القدم، حيث فازت بكأس العالم FIFA أربع مرات وكأس العالم FIFA للسيدات مرتين، من بين العديد من الألقاب الأخرى، بما في ذلك كونها حالياً بطلة كأس العالم FIFA تحت 17 عاماً. واستضافت كذلك كأس العالم FIFA مرتين، في عامي 1974 و2006، وكذلك كأس العالم FIFA للسيدات في 2011.

تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 28 يناير/كانون الثاني 1900 من 86 نادياً وأصبح عضواً في FIFA بعد أيام من تأسيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية في باريس في 21 مايو/آيار 1904.

قال السيد إنفانتينو إنه نشأ وهو يشاهد كرة القدم الألمانية وقد أسره لاعبوها وجماهيرها. وأضاف: "لكرة القدم الألمانية أثر فعلي في تشكيل شخصيتي. فأنا نشأت في سويسرا، في الجبال، في فاليه. وكان هناك دائماً في حقيبتي المدرسية مجلة Kicker (مجلة كرة القدم الألمانية)… لذلك أحب كرة القدم في كل مكان في العالم، وخاصة في ألمانيا."

“وتابع: "بفضل الجماهير الرائعة في جميع أنحاء ألمانيا وهذه الأندية القوية في الثمانينيات والتسعينيات، عندما كنت شاباً... كان لذلك تأثير فينا. تشعر وكأنك لا تستسلم أبداً وتستطيع المقاومة وتريد الفوز. هذه هي كرة القدم. هذا هو كل ما عليه كرة القدم."

وقد أشاد بكل جوانب كرة القدم الألمانية، بما في ذلك الجماهير والأندية واللاعبين، وطلب تصفيقاً حاراً للحكام، بما في ذلك بيبيانا شتاينهاوس-ويب، التي تولت تحكيم نهائي كأس العالم FIFA للسيدات في 2011، والتي انضمت إلى FIFA كأول رئيسة للقسم المعني بتحكيم كرة القدم السيدات في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وأضاف أن ألمانيا قد قدمت مثالاً رائعاً يُحتذى به من خلال استضافتها لكأس العالم FIFA في 2006، عندما استقبلت العالم أجمع بترحاب واسع. وقال رئيس FIFA: "اتحد العالم في ألمانيا (في 2006). وهذا هو ما يحاول FIFA تحقيقه أيضاً، وهذا ما أحاول تحقيقه: أن نجمع العالم قدر ما نستطيع. من خلال كرة القدم، عبر كرة القدم."

وتحدث السيد شولتس عن قيم كرة القدم وقوتها في توحيد الناس. وقال: "اليوم، يعتبر الاتحاد الألماني لكرة القدم قوة هائلة من أجل الوحدة في البلاد. ولا توجد رياضة أخرى، ولا نشاط آخر، يمكنه توحيدنا مثل كرة القدم. يعيش في ألمانيا أربعة وثمانون مليون شخص، ومنهم ما يقرب من ثمانية ملايين من أعضاء الاتحاد الألماني لكرة القدم من خلال أنديتهم. يا له من رقم ضخم لا يصدق".

"وقال السيد نويندورف: "دائماً ما تخلق كرة القدم لحظات سحرية تجمع بلادنا معاً. وتمثل كرة القدم الكثير مما له قيمة حقيقية هنا في ألمانيا. فإنها تمثل الاحترام والعدالة والتنوع والاندماج والانفتاح."