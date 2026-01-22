رئيس FIFA "نُريد منح الناس لحظة بهجة وسعادة"

السيد إنفانتينو يُسلّط الضوء أيضاً على الأثر الاقتصادي لأول نسخة من كأس العالم FIFA™ بمشاركة 48 منتخباً

أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، يقول إن توسيع البطولة كان أمراً بالغ الأهمية لتطور اللعبة

تحدّث رئيس FIFA جياني إنفانتينو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، عن تأثير كأس العالم FIFA™، قائلاً إن العالم يتوقّف من أجل هذه البطولة التي تجلب الفرح والسعادة للناس في كل مكان.

جياني إنفانتينو للمنتدى الاقتصادي العالمي: "العالم يتوقف" من أجل كأس العالم FIFA™ 03:11

وسلّط السيد إنفانتينو الضوء أيضاً على الأثر الاقتصادي المرتقب لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، البطولة التي تحتضنها 16 مدينة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، وستشهد توسعاً غير مسبوق بمشاركة 48 منتخباً وإقامة 104 مباراة عبر كامل القارة الشمالية.

كما استشهد السيد إنفانتينو أيضاً بدراسة أجراها FIFA ومنظمة التجارة العالمية العام الماضي قائلًا أن البطولة يُمكن أن تولّد 80.1 مليار دولار أمريكي في المجمل على مستوى العالم، وتُضيف ما يصل إلى 40.9 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتخلق 824,000 وظيفة.

وقال "يقف العالم لأن كأس العالم FIFA وكرة القدم لهما تأثير حقيقي لا مثيل له على حياة الناس وعلى مزاجهم. لا شيء يقترب بأي شكل من الأشكال مما تقدمه كرة القدم. فهي تغيّر مزاج الأفراد، والبلدان كذلك."

وأضاف "في هذه الأوقات بالذات، ننسى أن نكون سعداء، وأن نبتهج. لكل شخص مشاكله ومصاعبه الخاصة في الحياة، ومن خلال كرة القدم، نُريد المساهمة في مساعدة المجتمعات عبر العالم. (هناك) 211 دولة عضو في FIFA، ونريد منحهم لحظة من البهجة والسعادة. عندما يركل الطفل الكرة، وعندما يركلها الشخص البالغ، فإنهما لا يفكران في مشاكل الحياة وهمومها، وعلينا تذكر ذلك دائماً."

وتابع قائلًا "يُريد الناس مناسبات للقاء وللتجمع ولقضاء الوقت وللاحتفال. وهذا ما نحاول منحه لهم. نحاول منحهم هذا الشعور. هذا ما نفتقده اليوم."

وقد كان مستوى الاهتمام ببطولة كأس العالم 2026 FIFA™ هائلًا لدرجة أن FIFA تلقى بالفعل 500 مليون طلب للحصول على تذاكر، وهو رقم وصفه السيد إنفانتينو بأنه "لا يُصدّق" وأوضح أنه دلالة على مستوى الثقة في تنظيم البطولة وقال "الناس يُريدون السفر، يرغبون في الذهاب، يودون الشعور بأجواء كأس العالم (FIFA)، يريدون أن يكونوا معاً. نأمل أن المسارح والملاعب ستكون جاهزة للسماح لجواهر كأس العالم (FIFA) الحقيقة – اللاعبون – بالتألق. مهمتنا هي إعداد المسرح، ومهمتهم هي التألق على المسرح."

وقد أعقب خطاب رئيس FIFA حلقة نقاش مع رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر، والأسطورة أليساندرو ديل بييرو، الفائز بكأس العالم FIFA مع إيطاليا عام 2006.

وأوضح السيد فينغر أن عائدات FIFA من البطولة سيُعاد استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم، بهدف منح المزيد من الدول فرصة المنافسة في أعلى المستويات.

حيث قال "تذهب جميع الأموال إلى الاتحادات لتطوير بنيتها التحتية. وبما أنني أسافر كثيراً اليوم، ينبغي أن تروا مدى التطور الذي حقّقه كل اتحاد بفضل الأموال التي حصل عليها من FIFA."

وأضاف "أعمل الآن في مجال تطوير كرة القدم، وأدرك مدى الأهمية التي تتمتع بها كرة القدم حالياً على مستوى العالم، والذي يظهر عندما نتحدّث عن عدد التذاكر التي يرغب الناس في شرائها. الأمر يفوق الاستيعاب. أسافر حول العالم، وفي كل مكان، أصبحت كرة القدم أهم شيء يتحدّث عنه الناس."

وذكر أيضاً أن توسّع بطولة كأس العالم FIFA لتضم 48 منتخباً كان جزءاً ضرورياً من تطوير اللعبة على مستوى العالم حيث قال "كان علينا أن نفتحها أمام العالم. وأعتقد أن هذا أقل ما يمكننا القيام به – فتح البطولة أمام المزيد من الدول الأفريقية والمزيد من الدول الآسيوية، لأننا نرغب في أن تكون كرة القدم قوية في كل مكان."