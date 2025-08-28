جياني إنفانتينو يتطلّع لـ"نسخة رائعة" من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في تشيلي

رئيس FIFA قبل شهر على انطلاق المنافسات في 27 سبتمبر/أيلول: ستُشارك في البطولة "أفضل المواهب الكروية" وستدفع إلى الأمام "مهمة FIFA المتمثلة في النهوض بكرة القدم حول العالم"

ستحوِّل البطولة شعارها "أساطير في طور التكوين™" إلى حقيقة بعد أن سطع في نسخها السابقة نجم أساطير يتقدّمها مارادونا وميسي ورونالدينيو وبوغبا وسانشيز وهالاند

تتنافس المنتخبات الـ24 المشارِكة في أربعة ملاعب، وتعهّد إنفانتينو بأنه سيكون بانتظار الفرق والجماهير كرم الضيافة التشيلي "الرائع"

قبل شهر تماماً من انطلاق منافسات كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، أشار رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أن البطولة ستدفع إلى الأمام "بمهمة FIFA في النهوض بكرة القدم حول العالم" بفضل منحها منصة عالمية لأفضل المواهب الكروية الشابة في أرجاء المعمورة. وقد شكّلت النسخ السابقة من هذه البطولة محطة بارزة في تألق نجوم لامعة في سماء اللعبة الجميلة لم تكن تعرفها جماهير المستديرة الساحرة بعد، ويأتي في طليعتها دييغو مارادونا وليونيل ميسي ورونالدينيو وبول بوغبا وألكسيس سانشيز وإرلينغ هالاند. وقد أشار إنفانتينو إلى أن نسخة هذا العام من ثاني أقدم بطولة يُنظمها FIFA لن تكون مختلفة عن سابقاتها في هذا الشأن.

وقال رئيس FIFA في كلمة عبر الفيديو: "أيها الأصدقاء، شهرٌ تماماً يفصلنا عن انطلاق البطولة في تشيلي، والتي يُتوقّع أن تكون نسخة رائعة من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA. وبأهمية التعرُّف على المنتخب الذي سيخلف أوروغواي في التربّع على العرِش، سنحظى بفرصة متابعة أفضل المواهب، وهو ما يُمثل جانباً محورياً من مهمة FIFA المتمثلة بالنهوض بكرة القدم في كافة أرجاء العالم. وليس من قبيل المصادفة أن شعار البطولة هو ’أساطير في طور التكوين™‘." وتنطلق النسخة الرابعة والعشرين من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في 27 سبتمبر/أيلول بمشاركة 24 منتخباً، خمسة منها سبق واعتلت منصة التتويج، بالإضافة نيوزيلندا الوافدة حديثاً التي تخوض المنافسات للمرة الأولى. وفي سبيل إقصاء أوروغواي عن العرش، ما من شكّ في أن كافة الفرق المشارِكة ستبذل الغالي والنفيس في المباريات التي تستضيفها العاصمة سانتياغو إلى جانب مدن فالبارايسو ورانكاغوا وتالكا.