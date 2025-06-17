الرئيس الجديد لاتحاد كوراساو لكرة القدم يناقش تنمية كرة القدم مع جياني إنفانتينو

انتُخب غيلبرت مارتينا رئيساً لاتحاد كوراساو لكرة القدم في أبريل/نيسان

تأهلت كوراساو إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم

صرّح مارتينا أنّ اللاعبين والمشجعين هم الأولوية بالنسبة إليه

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع غيلبرت مارتينا الرئيس الجديد لاتحاد كوراساو لكرة القدم في ميامي، فلوريدا وتناول معه موضوع تنمية كرة القدم. كما تناول الحديث أيضاً الأداء المذهل الذي قدّمته كوراساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™، وقد أعرب السيد إنفانتينو عن رغبته في مشاهدة إحدى مباريات المنتخب.

ومن جهته، شدّد السيد مارتينا، الذي انتُخب في أبريل 2025، على أنّ دوره يقتضي بخدمة اللاعبين والجماهير من سكّان الجزيرة الواقعة على بحر الكاريبي. وقال: "يعود الفضل بكلّ ما نفعله، وكلّ ما ننظمه، إلى اللاعبين المتواجدين على أرض الملعب والمشجّعين الذين يشاهدونهم المدرّجات، فالأمر لا يتعلّق بالاتحاد الوطني، ولا بأعضاء مجلس الإدارة، ولا بالرئيس، لذلك علينا توفير الظروف المناسبة للاعبين والمشجعين لتسهيل وصولهم إلى الملعب."

تأهلت كوراساو إلى المرحلة الثالثة من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA بعد الفوز المنتخب بجميع مبارياته في المرحلة الثانية، وسيكون عليها الآن مواجهة جامايكا وترينيداد وتوباغو وبرمودا بين شهرين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، بحيث يتأهل متصدّر المجموعة مباشرة إلى النهائيات، بينما يحجز الوصيف مكانه في بطولة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA. ولكن مهما كان المسار، يبدو أنّ توسيع هذه النسخة من كأس العالم 2026 FIFA سيمنح كوراساو فرصة غير مسبوقة للتأهل إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخها.