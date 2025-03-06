عرض استراحة ما بين الشوطين الأول على الإطلاق في كأس العالم FIFA™ "حدث يستحيل تفويته"، يقول جياني إنفانتينو، رئيس الـ FIFA

ستعمل منظمة Global Citizen مع FIFA من أجل تنظيم العرض الأول على الإطلاق خلال استراحة ما بين الشوطين في نهائي لكأس العالم FIFA

جياني إنفانتينو، رئيس FIFA: "سيكون عرض استراحة ما بين الشوطين من FIFA و Global Citizen هو الأول من نوعه، حيث ستمتزج فيه الرياضة والموسيقى والثقافة لتوحيد العالم"

كما سيكون هناك أيضًا استحواذ على ميدان التايمز في عطلة نهاية الأسبوع لنهائيات كأس العالم FIFA 26™

ستعمل منظمة Global Citizen، الهيئة الدولية المعنية بالتعليم والتوعية، مع FIFA لتنظيم العرض الأول على الإطلاق خلال استراحة ما بين الشوطين لنهائي كأس العالم FIFA ضمن بطولة كأس العالم FIFA 26™ الموسعة حديثًا والتي تضم 48 منتخبًا.

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، بالعرض المقرر إقامته بين شوطي مباراة النهائي ووصفه بأنه "الاحتفال الأفضل على الإطلاق"، عرض ما بين الشوطين "التاريخي" هو نتيجة شراكة بين FIFA وGlobal Citizen. يهدف التعاون الممتد للسنوات، المُعلَن عنه في سبتمبر 2024، إلى تسخير قوة الرياضة والترفيه لتغيير حياة ملايين الأطفال.

وقال رئيس FIFA أن "هذه ستكون لحظة تاريخية لكأس العالم وعرضًا يليق بأعظم الأحداث الرياضية في العالم". ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو 2026. "ندرك جميعًا مدى قدرة كرة القدم على توحيد العالم، ولكننا في الواقع، أردنا قطع شوط أبعد من ذلك من خلال دمج كرة القدم والترفيه لخلق بعض اللحظات الخاصة والفريدة جدًا في كأس العالم FIFA 2026."

قدم هيو إيفانز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة Global Citizen، مزيدًا من التفاصيل في مؤتمر الشركاء التجاريين والإعلاميين لـ FIFA الذي أقيم مؤخرًا في دالاس بولاية تكساس، والذي شارك فيه أيضًا رئيس FIFA عبر البث المباشر من زيورخ بسويسرا.

قال الرئيس التنفيذي لمنظمة Global Citizen: "العرض الذي سيقام خلال استراحة ما بين الشوطين، من تنظيم FIFA وGlobal Citizen، سيكون الأول من نوعه في العالم ولحظة رائدة تمتزج فيها الرياضة والموسيقى والثقافة، وتحتفل بقوة كرة القدم الفريدة في توحيدنا". "سيتضمن عروضًا تنبض بالحماس وتعاونًا بين أكبر الفنانين في العالم، التي تم اختيارها لتناسب ذوق الجمهور الأمريكي والعالمي.

"سنعمل على خلق جو لم يسبق له مثيل من قبل، ولحظة مميزة ستجذب أنظار العالم. ونستهدف الوصول إلى ملياري مشاهد، الأمر الذي سوف يوفر فرصة غير مسبوقة للشركاء المناسبين، مما سيخلق وصولاً لا مثيل له."

وفي سابقة أخرى، سيصبح ميدان التايمز نقطة محورية للجماهير في نيويورك ونيوجيرسي خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستشهد نهائيات كأس العالم في منتصف يوليو 2026، حيث ستتولى FIFA ومنظمة Global Citizen إدارة الشاشات والساحات والضيافة ومناطق المشاهدة من أجل تحويل الموقع التاريخي إلى مركز لكأس العالم FIFA. سيصبح الميدان الشهير موقعًا لمشجعي كرة القدم المتحمسين والعائلات والأصدقاء من أجل صنع ذكريات تدوم مدى الحياة من خلال الاستمتاع بالعروض الحية لأعظم فناني العالم أثناء مشاهدة مباراتي الميدالية البرونزية ونهائي كأس العالم FIFA.

أول عرض استراحة بين شوطي مباريات كأس العالم FIFA على الإطلاق "حدث لا يمكن تفويته"، يقول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو 02:31

“وأوضح السيد إنفانتينو قائلًا: "عرض ما بين الشوطين المُقدَم من FIFA وGlobal Citizen سيكون الأول من نوعه، وستمتزج فيه الرياضة والموسيقى والثقافة لتوحيد العالم". "في الملعب، يمكنكم توقع مباراة كرة قدم مذهلة، وفي نهاية الشوط الأول، سوف تستمتعون بأداء ينبض بالحماس يقدمه بعض من أفضل الفنانين في العالم.

"سوف يكون حدثًا لا يمكن تفويته حقًا، حيث سيصل عدد مشاهديه إلى 2 مليار شخص وأكثر على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، في ميدان التايمز، أحد أشهر الأماكن في العالم والذي يجذب أكثر من 300,000 زائر يومياً - حسنًا، سيصبح ميدان التايمز محط أنظار المشجعين خارج الملعب خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستقع فيها نهائيات كأس العالم FIFA.