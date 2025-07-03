رئيس FIFA ينعى ديوغو جوتا

عبّر جياني إنفانتينو رئيس FIFA عن بالغ حزنه لرحيل ديوغو جوتا توفّي مهاجم منتخب البرتغال ونادي ليفربول البالغ من العمر 28 سنة وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سير بالقرب من زامورا في إسبانيا.

وقال رئيس FIFA في بيان له: "يحزنني جداً سماع خبر رحيل ديوغو جوتا وأخيه أندريه سيلفا. بسنّ 28 سنة، كانت مسيرة ديوغو حافلة بالنجاحات بينما كانت مسيرة شقيقه في طور الازدهار مع نادي بينافييل - وستبقى ذكراهما محفورة في قلوبنا وقلوب جميع الذين عرفوهما ومجتمع كرة القدم بأكمله."

"وبالنيابة عن FIFA وعن أسرة كرة القدم، أتقدّم بالتعازي إلى عائلتهما وأصدقائهما وإلى الجميع في نادي ليفربول ونادي بينافييل والاتحاد البرتغالي لكرة القدم. لترقد روحاهما بسلام."

فاز ديوغو جوتا بالدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي برفقة نادي ليفربول، ولعب 49 مباراة مع المنتخب البرتغالي وسجّل معه 14 هدفاً وحقق لقب دوري الأمم الأوروبية في عامي 2019 و2025. سيقف العالم دقيقة صمت قبل كلّ واحدة من مباريات الدور الربع النهائي في بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي ستُقام يوم الجمعة 4 تموز/يوليو والسبت 5 تموز/يوليو، وقد نُكّست الأعلام في المقر الرئيسي لـFIFA في العاصمة السويسرية، زيورخ.

وجاء في بيان أطلقه الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "لقد فقدنا بطلين. هذه خسارة لا يمكن تعويضها على الكرة البرتغالية، وسوف نفعل كلّ ما بوسعنا لتكريم ذكراهما كلّ يوم."

أمّا نادي ليفربول فصرّح: "يخيّم الأسى على نادي ليفربول لرحيل ديوغو جوتا."

ومن جهته، قال بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "يخيّم الأسى والحزن على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وعلى كرة القدم البرتغالية لرحيل ديوغو جوتا وأخيه أندريه سيلفا، صباح اليوم في إسبانيا.

وفضلاً عن كونه لاعباً مميزاً شارك بحوالي 50 مباراة مع المنتخب، كان ديوغو جوتا شخصاً مذهلاً، وقدوة للمجتمع، يوزّع الفرح والسرور على الجميع.