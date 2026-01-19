رئيس FIFA ووزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا يوقعان اتفاقية استضافة مكتب FIFA الإقليمي للتطوير في جوهانسبرغ

تم التوقيع بمكتب FIFA الإقليمي بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط

تلعب مكاتب التطوير الإقليمية دوراً رئيسياً في دعم الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA

غايتون ماكنزي، وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا، يؤكد أن هذا المكتب الجديد يشكل "دفعة هائلة لتطوير كرة القدم"

خلال حفل أقيم بمكتب FIFA الإقليمي بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، وقع رئيس FIFA جياني إنفانتينو ووزير الرياضة والفنون والثقافة في دولة جنوب أفريقيا غايتون ماكنزي على اتفاقية استضافة مكتب FIFA الإقليمي للتطوير في جوهانسبرغ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحضر مراسم التوقيع أيضاً كل من نائب المدير العام للرياضة في دولة جنوب أفريقيا فينسنت كامبل، ورئيس اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا داني جوردان، والسفير بالنيابة نكتيكو مانغاني.

“وقال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "إن هذه المكاتب بالغة الأهمية في النهج الذي يعمل به FIFA على تعزيز الاتحادات الوطنية الأعضاء وتحديثها ودعمها على أفضل نحو ممكن، وذلك من خلال الاقتراب منها أكثر من أي وقت مضى. فمن إدارة برنامج FIFA Forward إلى توفير التوجيه الاستراتيجي والتعليمي والدعم اليومي، تساعدنا مكاتب التطوير الإقليمية على استيعاب الواقع المحلي وتقديم الحلول القائمة على فهم الاحتياجات الأساسية".

وتابع: "سيلعب مكتب جوهانسبرغ دوراً رئيسياً في دعم كوسافا (مجلس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم) وفي دفع عجلة النمو المستدام للعبة على كافة المستويات، إذ سنواصل العمل معاً على خلق الفرص وتبادل المعارف وتطوير كرة القدم للجميع وفي كل مكان".

من جهته، قال ماكنزي إن افتتاح هذا المكتب الإقليمي الجديد سيعني خلق "المزيد من الوظائف، والمزيد من الفرص، والمزيد من البنية التحتية، والمزيد من المسابقات، كما سيشكل دفعة هائلة لتطوير كرة القدم في المنطقة".