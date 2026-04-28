رئيس FIFA يشيد بقيادة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم لما حققته من إنجازات بارزة

عقد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم جمعيته العمومية العادية الثانية والثمانين في العاصمة الإكوادورية كيتو

رئيس FIFA يشيد بهذا الاتحاد القاري في ضوء ترجمة طموحاته العالية إلى إنجازات

جياني إنفانتينو يؤكد أن العالم "سيتوقف" تقريباً عن الحركة مع اقتراب موعد كأس العالم FIFA

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالالتزام القوي الذي يبديه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وقيادته تجاه كرة القدم العالمية، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العمومية العادية الثانية والثمانين لهذا الاتحاد القاري، والتي انعقدت في العاصمة الإكوادورية كيتو.

وقبل انعقاد الاجتماع، التقى الرئيس إنفانتينو برئيس دولة الإكوادور دانيال نوبوا أزين، بحضور رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز ورئيس الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم فرانسيسكو إيغاس، حيث ناقشوا سُبل تطوير كرة القدم والدور الذي تضطلع به اللعبة في تعزيز أُسس الوحدة وخلق الفرص.

“وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "يُدرك الرئيس نوبوا (أزين) أهمية الرياضة، وأنا واثق من أن طاقته ورؤيته وقيادته، إلى جانب التعاون القوي مع FIFA والاتحاد الإكوادوري لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، من شأنها أن تساعد كرة القدم الإكوادورية على بلوغ آفاق جديدة".

وفي مُستهل أعمال الجمعية العمومية، قدم الرئيس دومينغيز لرئيس FIFA شارة الكابتن، مشيراً إلى "التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم" خلال الأعوام العشرة التي قضاها جياني إنفانتينو على رأس FIFA، كما شجَّعه على الترشح لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي للعبة.

وقال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ونائب رئيس FIFA: "نحن واثقون من أن الأعوام المقبلة ستسير في الاتجاه نفسه، وأن هذه السياسة التحويلية يجب أن تتواصل. فجميع الحاضرين هنا يجمعون على تقدير أخلاقيات عملك، ونحن كلنا نثمّن هذا النهج، كما أننا نقدّر قيادتك وقدرتك على إحداث التحول المنشود".

وفي كلمته أمام المندوبين، أشاد الرئيس إنفانتينو بـ"القيادة الاستثنائية" لرئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وكذلك لرؤساء الاتحادات الوطنية الأعضاء العشرة في أمريكا الجنوبية المنضوية تحت مظلة FIFA، مؤكداً أن الإنجازات الملموسة التي حققها هذا الاتحاد القاري في السنوات الأخيرة باتت تستوجب اعتماد شعار جديد.

وقال رئيس FIFA مخاطباً المندوبين: "ينبغي لكم تغيير شعار اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم. فبدلاً من "الحلم الكبير"، يجدر بكم اعتماد شعار "الإنجاز الكبير"، لأنكم تُحققون بالفعل ما كان يراه البعض ممكناً بينما كان يراه آخرون مستحيلاً، وقد أصبح اليوم واقعاً ملموساً".

وفي معرض حديثه عن كأس العالم FIFA 2026™، شدَّد الرئيس إنفانتينو على حجم النسخة المقبلة من البطولة، التي ستُقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

“وقال رئيس FIFA في هذا الصدد: "ستكون هذه أول نسخة تضم 48 منتخباً على مر تاريخ بطولة كأس العالم FIFA، كما ستكون أيضاً أول نسخة تشهد حضور ستة بلدان من أمريكا الجنوبية ستتألق بمنتخباتها الوطنية وباللاعبين الاستثنائيين الذين تزخر بهم القارة، وكذلك بجماهيرها الرائعة، التي ستكون جزءاً من حدث استثنائي وفريد من نوعه في العالم. وسنُظهرهم لأمريكا الشمالية وللعالم بأسره".

وأضاف: "كما أقول عادة للأمريكيين، فإن الأمر يشبه إقامة 104 مباريات سوبر بول خلال فترة تفوق شهراً واحداً بقليل، حيث ستغص الملاعب بسبعة ملايين شخص، بينما سيتابع كأس العالم (FIFA) ستة مليارات شخص من منازلهم. ستتوقف الحركة في العالم بأسره، حيث ستتحول كل الأنظار إلى هذه النسخة من كأس العالم (FIFA)".

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس إنفانتينو جميع قادة كرة القدم والزعماء السياسيين إلى تسخير اللعبة لخدمة السلام.