رئيس FIFA جياني إنفانتينو يقول أن انطلاقة بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA 2025™ "مذهلة جدًا".

تُمثل البطولة أول حدث عالمي بارز لفِرق كرة الصالات الوطنية للسيدات، في إطار الوتيرة المستمرة للتطور التصاعدي للرياضة

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر حفل الافتتاح ويشاهد المباراة الأولى للمنتخب المضيف في مانيلا بالفلبين

جياني إنفانتينو: "نحن نسطّر التاريخ"

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو اليوم الافتتاحي التاريخي لبطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ الأولى في مانيلا بالفلبين، واصفًا البطولة التي غيرت قواعد اللعبة بأنها "مذهلة جدًا".

وانضم السيد إنفانتينو إلى رئيس اتحاد الفلبين لكرة القدم (PFF) جون جوتيريز ورئيس اللجنة الرياضية الفلبينية باتريك جريجوريو في فيلسبورت أرينا بمدينة باسيج، متروبوليتان مانيلا، لحضور حفل الافتتاح البهيج قبل مشاهدة المضيفين ينطلقون في تحدي دور المجموعات ضد بولندا.

“"نحن نسطّر التاريخ، والقيام بذلك هنا في مثل هذا البلد الجميل والمرحب هو أمر خاص حقًا بالنسبة لـ FIFA، وللفلبين، ولكل هؤلاء النساء اللواتي يلعبن. وقال رئيس FIFA عن البطولة التي تضم 16 فريقًا وسوف تستمر حتى 7 ديسمبر/كانون الأول 2025: "إنها مذهلة جدًا".

"أعتقد أن الوقت قد حان لأن تستضيف دولة كبيرة مثل الفلبين، والتي تشتهر في جميع أنحاء العالم بكونها دولة مرحبة، حدثًا كبيرًا لـ FIFA. استضافة أول بطولة كأس عالم لكرة الصالات للسيدات FIFA، والتي ستنمو بشكل هائل في كافة أنحاء العالم، يُعد أمراً أكثر تميزًا. لذا، أنا فخور وسعيد جدًا بما فعلته الفلبين هنا".

هذا وقد تأسست البطولة بقرار من مجلس FIFA في ديسمبر 2022، وهي المرة الأولى التي تُتاح فيها الفرصة للفِرق الوطنية لكرة الصالات للسيدات من أجل التنافس على المسرح العالمي. وهي أيضًا أول بطولة FIFA تُقام في الفلبين وثاني بطولات FIFA الموجهة للسيدات تُقام في جنوب شرق آسيا على الإطلاق.

وفي حين أن جميع الفِرق المتواجدة رائدة في مجال كرة الصالات للسيدات إلا أن بعضها رائد في بلدانه أيضًا. حيث تشارك تنزانيا في أول بطولة كبرى لكرة القدم ممثلةً بفريقي الرجال والسيدات، بينما يستكشف فريق إيران آفاقًا جديدة باعتباره أول ممثل للبلاد في بطولة FIFA موجهة للسيدات.

“"كانت الفلبين، ولا تزال، مضيفةً رائعةً لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA الأولى على الإطلاق. (إنه) حدث عظيم، حدث تاريخي ورائع لكرة الصالات للسيدات، عظيم لكرة القدم النسائية، عظيم لـ FIFA، عظيم للفلبين. أنا سعيد جدًا وممتن لوجودي هنا." هذا ما قاله السيد إنفانتينو، الذي التقى أيضاً أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الفلبين لكرة القدم في الوقت الذي تكبد فيه الفريق المضيف هزيمة بنتيجة 6-0 في المباراة الافتتاحية والتي لم تؤثر على الحماس المحلي للبطولة.

وتُعد هذه البطولة بمثابة أحدث إنجاز للرياضة الفلبينية وعلامة فارقة في تطور كرة الصالات.