رئيس FIFA جياني إنفانتينو يُعلن توزيع كُرات البطولة الرسمية على 500 مدينة أمريكية لرفع مستوى الحماس قبل كأس العالم FIFA 2026™

أعلن إنفانتينو أمام 500 من عُمُدات المدن الأمريكية أن كلاً منها ستحصل على 200 كرة قدم في إطار الفعاليات الاحتفالية التي ستُقام بمناسبة بطولة كأس العالم FIFA 2026™

إنفانتينو أمام الملتقى الشتوي لمؤتمر عُمُدات المدن الأمريكية في العاصمة واشنطن: "ستكون البطولة بمثابة احتفال بالإنسانية والتقريب بين الشعوب في أجواء من المرح والشغف بكرة القدم"

11 من أصل 16 مدينة مستضيفة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لمعظم مقرات المنتخبات

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو أنه في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الحماس في الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™، سيقوم FIFA بتوزيع كُرات قدم في 500 مدينة أمريكية.

وخلال الكلمة التي خاطب بها الملتقى الشتوي لمؤتمر عُمُدات المدن الأمريكية في العاصمة واشنطن، أشار إنفانتينو إلى أن كلاً من المدن الـ500 الممثَّلة في الملتقى بعمدتها ستحصل على 200 كُرة قدم قبل انطلاق البطولة التي تتشارك الولايات المتحدة باستضافتها مع كندا والمكسيك. وستكون هذه الكُرات متاحة للاستخدام في فعاليات احتفالية تسبق منافسات العرس الكروي العالمي التي تبدأ بتاريخ 11 يونيو/حزيران.

“وقال رئيس FIFA بهذه المناسبة: "بمشاركة 48 منتخباً وتنظيم 104 مباراة في 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 بمثابة احتفال بالإنسانية والتقريب بين الشعوب في أجواء من المرح والشغف بكرة القدم. سعدتُ بلقائي مع عمدة كل مدينة من المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة التي سترحّب بالعالم هذا العام، والتي تقدِّم كل منها إضافة فريدة لهذا الحدث التاريخي".

يُذكر أن رئيس FIFA التقى بعُمُدات المدن الأمريكية الـ11 التي ستستضيف جانباً من مباريات البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى بتاريخ المسابقة. كما ستلعب العديد من المدن الأخرى، غير المستضيفة للمباريات الـ104 في المسابقة، دوراً مهماً نظراً لكونها ستستقبل المقرات الرسمية للمنتخبات، فمن أصل 64 مقراً رسمياً مقترحاً حالياً، هناك 50 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إنفانتينو للمسؤولين المشارِكين في الملتقى إلى التوقعات بأن تشهد المدن الأمريكية انتعاشاً اقتصادياً كبيراً يبلغ حوالي 30 مليار دولار نظراً لكون أكثر من 7 ملايين شخص سيتقاطرون من شتى أرجاء العالم لحضور منافسات البطولة.