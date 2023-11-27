رئيس FIFA يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل السلامة على الطرق خلال المائدة المستديرة للقادة التي نظمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق

جياني إنفانتينو يُخاطب اجتماعاً للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق، مؤكداً من جديد دور FIFA في تعزيز سلامة الطرق من خلال التوعية والتعليم على الصعيد العالمي

جمع اللقاء قادة وخبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتسريع وتيرة التقدم في إطار "عَقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030"

تحدث الرئيس عن التعاون طويل الأمد بين FIFA والاتحاد الدولي للسيارات، وعن أهمية برنامج Football for Schools من FIFA

دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل تحسين السلامة على الطرق، وذلك في كلمة ألقاها خلال المائدة المستديرة بشأن السلامة على الطرق التي نظمتها الأمم المتحدة في المعهد الدولي للسلام بنيويورك على هامش الاجتماع رفيع المستوى بشأن السلامة على الطرق.

وفي رسالة مُسجلة عبر الفيديو وجّهها إلى المشاركين، شدّد رئيس FIFA على أن السلامة على الطرق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم مستخدمو الطرق في تنقلاتهم اليومية، وكذلك الأشخاص الذين يتنقّلون من وإلى مباريات كرة القدم.

وقال في هذا الصدد "السلامة على الطرق تهمنا جميعاً. لقد تجاوزنا منتصف عَقد العمل من أجل السلامة على الطرق، ورغم أن الاتجاه العام إيجابي، فمن الواضح أننا بحاجة إلى تسريع وتيرة تقدمنا، مع إقناع السائقين في الوقت نفسه بخفض سرعتهم."

وجمع اللقاء، الذي دعا إليه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق وأداره رئيس المعهد الدولي للسلام الدكتور زيد رعد الحسين، ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأجندة العالمية للسلامة على الطرق، إذ لا تزال حوادث الطرق تُمثّل جائحة صامتة تتسبب سنوياً في وفاة 1.19 مليون شخص وإصابة 50 مليوناً حول العالم.

وفي معرض حديثه عن حجم التحدي المطروح في هذا الإطار، أشار إنفانتينو إلى أن حوادث المرور لا تزال تحصد سنوياً عدداً غير مقبول من الأرواح، مخلفةً آثاراً مدمرة على الأُسر والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم. كما أشاد رئيس FIFA بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسلامة على الطرق، جان تود، مثنياً على التزامه المتواصل بجعل الطرق أكثر أماناً في جميع أنحاء العالم.

وسلّط رئيس FIFA الضوء على قدرة كرة القدم على الوصول إلى الناس من مختلف الثقافات والأجيال، مجدداً التزام FIFA بدعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز السلامة على الطرق من خلال التعليم، مشيراً في الوقت ذاته إلى التعاون طويل الأمد بين FIFA والاتحاد الدولي للسيارات، وإلى إدراج محتوى خاص بالسلامة على الطرق ضمن برنامج Football for Schools من FIFA، بما يُساعد الشباب على اكتساب سلوكيات آمنة منذ سن مبكرة.

وقال إنفانتينو في هذا السياق "يبدأ التعليم في سن مبكرة، ففي تلك المرحلة يُمكن تشكيل أنماط السلوك والمواقف بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع." كما أكّد التزام FIFA بتوحيد الجهود مع الشركاء الدوليين للمُساعدة في إنقاذ الأرواح، مُشدّداً على ضرورة استثمار الانتشار الواسع لكرة القدم على الصعيد العالمي.