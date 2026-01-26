الرئيس البرازيلي لولا بعد لقائه مع رئيس FIFA: كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ ستكون تاريخية

الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يستقبل رئيس FIFA في قصر بلانالتو في العاصمة برازيليا

الرئيس البرازيلي: ستكون كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ لحظة تاريخية للرياضة والبلاد

رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يُشير إلى البطولة ستكون بمثابة نقلة نوعية لكرة القدم للسيدات في البلاد

قام رئيس FIFA جياني إنفانتينو بزيارة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمناقشة تحضيرات البلاد لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ التي ستُقام في أمريكا الجنوبية العام المقبل للمرة الأولى في التاريخ.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر بلانالتو في العاصمة برازيليا، وهو مقر عمل رئيس البلاد، ناقش الرئيسان الدور الذي تلعبه كرة القدم في المجتمع، وأعربا عن قناعتهما المشتركة بأن النسخة العاشرة من كأس العالم للسيدات FIFA™ ستكون بمثابة فرصة استثنائية لتسليط الضوء على القضايا المجتمعية، ولا سيما العنف ضد المرأة.

وحضر هذا الاجتماع وزير الرياضة البرازيلي أندريه فوفوكا، ورئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شود، ومدرب المنتخب الوطني للرجال كارلو أنشيلوتي الذي سيقود منتخب البرازيل في مساعيه لتحقيق إنجاز غير مسبوق والظفر باللقب العالمي للمرة السادسة في كأس العالم 2026 FIFA™.

وبعد الاجتماع، قال الرئيس لولا "تحدثنا عن كيف يُمكن لكأس العالم (FIFA) أن تكون بمثابة نقلة نوعية لكرة القدم للسيدات، وتنهض باللعبة في البلاد بحيث تُلهم الفتيات والفتيان في مختلف أرجاء البرازيل."

وأضاف "كما أكّدنا على أهمية تسخير انتشار هذه البطولة لتوجيه الاهتمام إلى قضايا مجتمعية، ولا سيما مواجهة العنف ضد المرأة، وأنا على ثقة من أننا سنجعل من هذه النسخة من كأس العالم محطة تاريخية للرياضة ولبلدنا."

وستجري منافسات البطولة بين 24 يونيو/حزيران و25 يوليو/تموز 2027 بمشاركة 32 منتخباً في ثمانية مدن مستضيفة، وهي بيلو هوريزونتي وبرازيليا وفورتاليزا وبورتو أليغري وريسيفي وريو دي جانيرو وساو باولو وسالفادور.

وستكون البطولة بمثابة فرصة فريدة للبناء على الزخم الكبير الذي حققته كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، والتي أسرت قلوب عشاق المستديرة الساحرة حول العالم، وأظهرت المستوى المتقدم الذي حقّقته كرة القدم للسيدات حول العالم.

من جهته، قال رئيس FIFA "حظيتُ بشرف مقابلة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمناقشة دور كرة القدم في المجتمع والفرصة الهائلة التي تُشكلها كأس العالم للسيدات 2027 FIFA لإلهام الجيل المقبل."

وأضاف "ستكون بطولة العام المقبل الأفضل، وستدفع إلى الأمام مجالات كرة القدم للسيدات والتعليم والتنمية، كما ستسلّط الضوء على قضايا اجتماعية، ويأتي في طليعتها القضاء على العنف ضد السيدات. يتعاون FIFA عن كثب مع الحكومة البرازيلية والاتحاد الوطني للعبة لضمان أن (تتحوّل البطولة) لمهرجان كروي رائع يترك أثراً في المدن المستضيفة الثماني."

وأردف إنفانتينو قائلاً "على غرار مُعظم أفراد شعبه، فإن الرئيس لولا شغوفٌ بكرة القدم، ولذلك فقد تحدّثنا أيضاً عن (بطولة) كأس العالم FIFA 2026 التي تُعتبر البرازيل منافِساً قوياً فيها."

ومن المؤكد أن كأس العالم للسيدات 2027 FIFA ستنهض بكرة القدم للسيدات في البرازيل، وأمريكا الجنوبية عموماً، والتي لم يتمكّن أي من منتخباتها حتى الآن من نيل لقب هذه البطولة حتى الآن.

أما رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سمير شود، فقد قال "إني على قناعة بأن تنظيم هذه البطولة المهمة في البرازيل يُشكل فرصة فريدة، ونقلة نوعية لكرة القدم للسيدات، ولا سيما في أمريكا الجنوبية."