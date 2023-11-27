خلال كلمته أمام المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن، رئيس FIFA يدعو للاستثمار في كرة القدم على المستوى العالمي

نوّه الرئيس جياني إنفانتينو إلى أن 70% من الناتج المحلي الإجمالي لكرة القدم على مستوى العالم يُحقَّق في أوروبا

دعا إنفانتينو الأمريكيين إلى "الإيمان بكرة القدم في أمريكا"

عائدات كأس العالم FIFA™ تدعم تطوير كرة القدم عالمياً

تماشياً مع هدف جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، توجَّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بنداء هام لرفع مستوى الاستثمار في كرة القدم، ولاسيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال كلمة ألقاها أمام الدورة 29 من المؤتمر العالمي السنوي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية الذي انعقد في فندق والدورف أستوريا بيفرلي هيلز بحضور أكثر من أربعة آلاف مشارِك و900 متحدِّث ركَّزوا على مواجهة التحديات الملحة في العالَم، سلَّط إنفانتينو الضوء على الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة للعبة خارج معاقلها التقليدية.

متحدثاً أمام كوكبة من المستثمرين البارزين والشخصيات المهمة في عالم المال والأعمال، نوَّه رئيس FIFA إلى أنه على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لكرة القدم حول العالم يبلغ زهاء 300 مليار دولار سنوياً، إلا أنه لا يزال متركزاً بشكل كبير في أوروبا.

“وقال في هذا الصدد: "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكرة القدم على مستوى العالم حوالي 300 مليار سنوياً، أي أنه كبير جداً، أليس كذلك؟ ليس هائلاً، ولكنه كبير جداً".

وأردف: "ولكن اللافت هو أن 70% من هذا الناتج مُحقَّقٌ في أوروبا، (بينما) تشكِّل الولايات المتحدة ما نسبته 3% منه... وفي حال كانت حصة الولايات المتحدة 30%، ولا أقول 100%، أي 30% مما تقوم به أوروبا - وأنا على قناعة أن الولايات المتحدة قادرة على القيام بـ30% مما تقوم به أوروبا - فإننا نتحدث هنا عن ناتج محلي إجمالي سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي".

كما حثّ رئيس FIFA الأمريكيين المهتمين بالاستثمار في كرة القدم على دراسة الفرص المحلية، وأعرب عن دهشته من التوجُّه السائد حالياً في تدفُّق رأس المال المحلي إلى الأندية الأوروبية بشكل رئيسي.

“وقال في هذا الشأن: "هذه هي الحقيقة الأكثر غرابة في عالم صناعة الرياضة، وأعني بذلك أن الأمريكيين غير مؤمنين بأمريكا، وهذا شيءٌ غير مفهوم بالنسبة لي".

كما أعرب إنفانتينو عن أمله في أن يواصل الدوري الأمريكي للمحترفين نموه، وإلى أن يصبح دورياً تنافسياً عالمياً.

وقال إنفانتينو: "حقّق الدوري الأمريكي للمحترفين تطوراً كبيراً منذ عام 1994 عندما كان يقتصر التنافس فيه على عشرة فرق، والآن هناك 30 فريقاً. إنه يُحقق تطوّراً، ولكن يتوجّب أن يتقدّم حالياً للمستوى التالي، وبالنسبة لي كرئيس لـ FIFA، أودّ أن أشهد تنافس الدوري الأمريكي للمحترفين مع أفضل الدوريات الأوروبية، ومع الدوري الصيني، والدوري السعودي، أو دوريات مناطق أخرى من العالَم، لأن تلك هي الوسيلة الوحيدة لجعل اللعبة عالمية، وعالمية بحقّ".

كما حثّ رئيس FIFA المستثمرين على المساعدة في جذب أفضل اللاعبين إلى الولايات المتحدة، وفي صقل المزيد من المواهب المحلية.

وقال عن ذلك: "يعني ذلك أن على المستثمرين في أمريكا أن يثقوا بكرة القدم الأمريكية، وأن يستثمروا بها، وأن يجلبوا اللاعبين بالطبع، أليس كذلك؟ أفضل اللاعبين! وهو ما أظهره [ليونيل] ميسي. إلا أنه لا يمكن التعويل على لاعب واحد فقط، بل يجب استقطاب أفضل اللاعبين، وكذلك تدريب أفضلهم".

وفيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستكون النسخة الموسَّعة الأولى بمشارَكة 48 منتخباً، أشار إنفانتينو إلى أن البطولة ستُساعد على توفير التمويل اللازم لتطوير اللعبة حول العالَم، مع ترك أثر اقتصادي هائل، إذ من المتوقع أن تخلق 800 ألف فرصة عمل وأن تولِّد أثراً اقتصادياً حول العالم يبلغ 80 مليار دولار.

“وقال إنفانتينو عن FIFA الذي ينضوي تحت مظلته 211 اتحاداً وطنياً عضواً: "FIFA هو منظمة غير ربحية، أي أن كافة العوائد التي نجنيها نُعيد استثمارها في اللعبة حول العالم، في أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا، في كل مكان من العالم".

وأضاف: "نُنظِّم بطولة واحدة كل أربع سنوات نجني منها العوائد خلال شهر واحد. وفي الأشهر السبعة والأربعين الأخرى من السنوات الأربع نستثمر الأموال التي جنيناها لتنظيم بطولات السيدات والشباب وبرامج التدريب والتطوير، وتمويل كافة الدوريات والاتحادات الوطنية حول العالَم".

وأردف بالقول: "أي أن 150 من دول العالَم ربما لم تكن لتعرف كرة القدم بالشكل الذي نعرفه، أي كرة القدم المنظمة والمهيكلة، لولا العائدات التي نحققها من فعالية مثل كأس العالم FIFA".

كما ذكَّر رئيس FIFA المشارِكين في المؤتمر بالأثر الاجتماعي الفريد الذي تتركه اللعبة الجميلة، واصفاً FIFA بأنه "الصانع الرسمي لسعادة البشرية".