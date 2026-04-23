جياني إنفانتينو يشيد بالدفعة السادسة والعشرين من FIFA Master خلال زيارة المشاركين إلى مقر FIFA

ساهم رئيس FIFA في إطلاق هذا الماجستير عام 2000 خلال فترة عمله في المركز الدولي للدراسات الرياضية

في إنجاز قياسي، SportBusiness يكرّم FIFA Master للمرة الثالثة عشرة باعتباره أفضل برنامج أوروبي للدراسات العليا في إدارة الرياضة

جياني إنفانتينو: "نؤمن بأن تجربتكم في FIFA Master ستؤهلكم لإحداث أثر خلال هذه المرحلة الديناميكية"

حظي أعضاء الدفعة السادسة والعشرين من FIFA Master بإشادة قوية من رئيس FIFA جياني إنفانتينو، وذلك خلال زيارتهم إلى مقر FIFA بمدينة زيورخ السويسرية، حيث تشهد هذه النسخة من برنامج الماجستير المرموق، الممتد على عام كامل، ما لا يقل عن 27 طالباً من 18 بلداً، إذ يتابعون حالياً الوحدة الثالثة من أصل أربع وحدات. كما شملت إقامتهم في زيورخ جولة داخل مقر FIFA، ولقاءً مع الأمين العام لـ FIFA ماتياس غرافستروم، وغير ذلك من الأنشطة والفعاليات.

“وقال رئيس FIFA عبر رسالة مصورة: "يفتخر FIFA بشراكته مع المركز الدولي للدراسات الرياضية، والتي يدعم بموجبها هذا البرنامج الرائع، كما يعتز بتوظيف نحو 75 من خريجي FIFA Master، لذا نحن مسرورون جداً برؤيتكم". وأضاف جياني إنفانتينو، الذي كان قد ساعد في تطوير هذا الماجستير الذي يندرج ضمن نظام الدراسات العليا، وذلك خلال عمله بالمركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) في مدينة نوشاتيل السويسرية: "يحظى FIFA Master بمكانة خاصة جداً في قلبي، وأنا فخور بأنني أسهمت في تأسيسه عام 2000".

وتابع: "بصفتي رئيساً لـ FIFA ، سأواصل الدفاع عن هذه المبادرة الفريدة من نوعها، لأن دعم FIFA Master ينسجم مع رسالة FIFA. فنحن لا نقوم فقط بتنظيم المسابقات وإدارة شؤون اللعبة، بل تقع على عاتقنا أيضاً مسؤولية ضمان سلامة كرة القدم ورعاية تطورها. فحتى اليوم، يوجد بالفعل أكثر من 700 خريج من FIFA Master يمثلون أكثر من 120 جنسية، وينشط 90% منهم في قطاع الرياضة".

يُذكر أن FIFA Master، الماجستير الدولي في إدارة الرياضة والقانون والعلوم الإنسانية الرياضية، يجمع بين التعليم الأكاديمي الرفيع ودراسات الحالة العملية، حيث يتضمن محاضرات يلقيها خبراء ضيوف وزيارات ميدانية لعدد من المواقع. كما يضم البرنامج وحدات دراسية في جامعة دي مونتفورت في ليستر بإنجلترا (وحدة العلوم الإنسانية الرياضية)، ومدرسة بوكوني لإدارة الأعمال في ميلانو الإيطالة (وحدة إدارة الرياضة)، وجامعة نوشاتيل (وحدة القانون الرياضي)، قبل أن يُختتم بمشروع نهائي.

وشارك طلبة دفعة هذا العام أيضاً في الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا بإيطاليا، إذ تُعد التجارب العملية خلف الكواليس من بين العناصر التي تميز FIFA Master. وبينما كان الطلبة يبدؤون رحلتهم الأكاديمية العام الماضي في إنجلترا، نال FIFA Master اعتراف SportBusiness بوصفه أفضل برنامج أوروبي للدراسات العليا في إدارة الرياضة للمرة الثالثة عشرة، وهو رقم قياسي.

أعضاء النسخة السادسة والعشرين من برنامج FIFA Master خلال زيارتهم لمقر FIFA في زيورخ Previous 01 / 06 FIFA Master 26th edition 02 / 06 FIFA Master 26th edition 03 / 06 FIFA Master 26th edition 04 / 06 FIFA Master 26th edition 05 / 06 FIFA Master 26th edition 06 / 06 FIFA Master 26th edition Next

“وأضاف الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "على غرار عالمنا، يشهد هذا القطاع تغيراً سريعاً، حيث نمر بفترة مليئة بالتحديات وعدم اليقين؛ ومع ذلك، تلوح في الأفق إمكانات هائلة أيضاً، إذ يظل من المؤكد أن لا شيء يوحّد الناس ويُلهمهم مثل الرياضة، ونحن نؤمن بأن تجربتكم في FIFA Master ستؤهلكم لإحداث أثر خلال هذه المرحلة الديناميكية".