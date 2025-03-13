جياني إنفانتينو يُثمِّن "الأسس الإيجابية" التي تقوم عليها كرة القدم الليبية

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بنظيره عبد المولى المغربي المنتخب حديثاً على رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم

بمساعدة برنامج FIFA Forward، افتتح الاتحاد الليبي لكرة القدم مقره الأول في طرابلس عام 2021

عُقد الاجتماع عشية انطلاق أعمال الدورة 14 للجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالتقدم الإيجابي الذي حققته كرة القدم الليبية في السنوات الأخيرة، وذلك بعد اجتماعه مع عبد المولى المغربي، المنتخب حديثاً على رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عشية انطلاق أعمال الدورة 14 للجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان المغربي قد انتُخب في يناير/كانون الثاني 2025 خلفاً للرئيس السابق عبد الحكيم الشلماني، الذي غادر المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، علماً أن الرئيس الجديد سبق له أن شغل عدة مناصب، منها رئيس وأمين صندوق الاتحاد الجهوي لكرة القدم في طرابلس عندما افتتح الاتحاد الليبي لكرة القدم أول مقر له في عاصمة البلاد بدعم من برنامج FIFA Forward.

"قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء جيلسون فيرنانديز. وفي هذا الصدد، قال جياني إنفانتينو: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بالسيد عبد المولى المغربي المنتخب حديثاً رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم. وإذ هنأتُه على انتخابه في يناير/كانون الثاني، فقد أكدتُ له أن ليبيا تحظى بدعم FIFA المطلق في سعيها لاستغلال إمكاناتها الكروية.

فبمساعدة برنامج FIFA Forward، افتتحت ليبيا أول مقر كروي لها في طرابلس خلال عام 2021، وما هي إلا ثلاث سنوات حتى حققت ليبيا أول فوز لها في بطولة من تنظيم FIFA، حيث فازت على نيوزيلندا 3-1 في كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA التي أقيمت في أوزبكستان".

وأضاف: "هذه أسس إيجابية يمكن البناء عليها، وأريد أن أؤكد للسيد المغربي أن الاتحاد الليبي يمكن أن يستمر في الاعتماد على دعم FIFA بينما يتطلع إلى تطوير اللعبة الجميلة في بلده الرائع، حيث نطمح إلى رؤية المزيد من المباريات - والانتصارات - في المستقبل".

من جهته، أعرب الرئيس المغربي عن سعادته بلقاء رئيس FIFA وأمينه العام، واصفاً الاجتماع بأنه "مدعاة للفخر"،مضيفاً في هذا الصدد: "نعتمد على مساعدة (FIFA) لتطوير كرة القدم في ليبيا، خاصة في ظل الهياكل التي تم إنشاؤها للتو في ليبيا، والتي تشمل ملعبين كبيرين في كل من بنغازي وطرابلس".