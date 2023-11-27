رئيس FIFA جياني إنفانتينو يُتوَّج بجائزة "عملاق الحرية"

مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية بجامعة فلوريدا الدولية يكرّم رئيس FIFA

جياني إنفانتينو: "بطولة كأس العالم FIFA ستوحّد العالم، والحرية ترتبط أيضاً بالوحدة"

تكريم الرئيس إنفانتينو يأتي تقديراً لإسهامه في "توسيع فرص المشاركة، وتعزيز انتشار اللعبة، وتوحيد مليارات الأشخاص"

حصل رئيس FIFA جياني إنفانتينو على جائزة "عملاق الحرية" (Titan of Freedom) التي يمنحها مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية التابع لجامعة فلوريدا الدولية المرموقة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تكريم الرئيس إنفانتينو تقديراً لالتزامه وقيادته لـ FIFA، الذي تحوّل إلى منظمة عالمية تحظى بالاحترام خلال العقد الذي تولّى فيه الرئاسة.

وقالت مقدّمة الحفل باميلا سيلفا خلال مراسم التكريم، التي أُقيمت يوم السبت 16 مايو/أيار إن رئيس FIFA "قاد الرياضة الأكثر شعبية في العالم إلى كل زاوية من المعمورة، مسهماً في توسيع فرص المشاركة، وتعزيز انتشار اللعبة، وتوحيد مليارات الأشخاص تحت راية اللعبة الجميلة".

وعقب تسلّمه الجائزة، قال رئيس FIFA: إنه لمن عظيم شرفي أن أكون هنا الليلة في جامعة فلوريدا الدولية لتسلّم هذه الجائزة المميزة من مركز آدم سميث للحرية الاقتصادية. فالحرية أمر بالغ الأهمية، كما تعلمون جميعاً، وهي اليوم أهم من أي وقت مضى في عالمنا".

وأضاف وسط تصفيق الحضور: "بعد ما يزيد عن ثلاثة أسابيع بقليل، سينطلق في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الحدث الأكبر على الإطلاق، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل على الصعيدين الاجتماعي والثقافي أيضاً. فبطولة كأس العالم FIFA ستوحّد العالم، والحرية ترتبط أيضاً بالوحدة، وبتقريب الناس من بعضهم البعض. فقد بات عالمنا، وخاصة في هذه المرحلة، أحوج ما يكون إلى أسبابٍ تُقرِّب بين الناس وتمنحهم لحظات من الفرح والسعادة".

ورافق الرئيس إنفانتينو في قائمة المكرّمين كلٌّ من رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، وسيدة الأعمال والناشطة في المشاريع الخيرية ماريس فرانكا يورينس-أنتوغنولي، والإعلامي المكسيكي إنريكي أسيفيدو، والموسيقي وكاتب الأغاني الكوبي يوتويل روميرو، ورجل الأعمال الإسباني أنطونيو هويرتاس، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني مورينو.

وخلال حديثه أمام الحضور في فعالية نُظمت تحت عنوان "مأدبة عشاء وأمسية احتفاء بأبطال الحرية"، أكد رئيس FIFA أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي ستنطلق في مكسيكو سيتي يوم الخميس 11 يونيو/حزيران، ستجعل كرة القدم توحّد العالم وتترك أثراً تحوّلياً في أمريكا الشمالية، حيث تشارك كل من المكسيك وكندا والولايات المتحدة في استضافة هذه البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً.

وقال جياني إنفانتينو في هذا الصدد: "أعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بالذكرى الـ250 لتأسيسها، وهي دولة لم تتعرَّض للغزو حتى الآن. وهذه رسالة تحذير رسمية، لأنه وللمرة الأولى منذ 250 عاماً... سيتم غزوكم. ستغزوكم كرة القدم، والسعادة، والفرح، ابتداءً من 11 يونيو/حزيران مع انطلاق كأس العالم FIFA!".