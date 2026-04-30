افتتاح "بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" رسمياً في فانكوفر قُبيل انعقاد الدورة السادسة والسبعين من كونغرس FIFA

رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فيتوريو مونتالياني يقصّان الشريط بمناسبة تدشين المنشأة الجديدة

"بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" يحتفي بتنوع ووحدة الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد القاري

سيُفتتح فضاء مماثل في كل من ميامي ونيويورك

كانت مراسم قصّ الشريط بمناسبة افتتاح "بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" بمدينة فانكوفر الكندية فرصة للاحتفاء بالثقافات الكروية لمختلف بلدان المنطقة في هذا الفضاء الجديد المُخصَّص لعشاق كرة القدم، والذي جرى تدشينه قُبيل كأس العالم FIFA 2026™.

وتتخذ هذه المنشأة من جاك بولي بلازا مقراً لها، وهي المحطة الأولى ضمن ثلاث محطات كبرى مُخصَّصة للجماهير في المنطقة، حيث تم افتتاحها رسمياً بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA فيتوريو مونتالياني.

ويقع هذا البيت بجوار مركز فانكوفر للمؤتمرات في قلب هذه المدينة الكندية التي تُعد إحدى المدن الـ16 المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، وقد صُمم ليعرّف العالم على الاتحادات الوطنية الـ41 المنضوية تحت مظلة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، علماً أن 35 منها تندرج ضمن الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA. ويعكس هذا الفضاء تنوع ووحدة هذه المنطقة التي تستعد لاستضافة النسخة الموسَّعة من الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض، والتي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026 بمشاركة 48 منتخباً.

ويتوزع "بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي" على أربع مناطق موضوعاتية - الإلهام، والمشارَكة، والاستكشاف، والاحتفاء - وذلك من أجل توفير تجربة غامرة للجماهير من مختلف الأعمار.

ومن بين أبرز المعروضات فيه "The Kicks of Concacaf"، وهو تركيب فني يضم مجموعة من أحذية كرة القدم المرسومة يدوياً، بحيث يشكل كل حذاء منها احتفاءً بالتقاليد والثقافات الكروية الفريدة لكل بلد من البلدان الأعضاء.

أما بالنسبة للراغبين في استكشاف البعد التاريخي، فسيجدون في "The Vault" معرضاً بطابع متحفي، يضم طيفاً واسعاً من الكؤوس والقمصان والميداليات والتذكارات المستعملة في المباريات، باعتبارها مقتنيات تحمل في طياتها قصصاً من صميم كرة القدم في منطقة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

كما تشجع هذا المنشأة على المشارَكة الفاعلة من خلال عدة فضاءات تفاعلية، من بينها "Skills Zone" و"Gaming Zone".

هذا ويُعد Studio 41 مساحة إبداعية مُخصَّصة للأطفال والعائلات، في حين توفر "Chill Zone" مختلف أنواع المرطبات، من بينها نكهات آيس كريم مستوحاة من الثقافات العديدة التي تشكل هوية هذا الاتحاد القاري.

وفي حديثه خلال حفل مراسم الافتتاح، أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بهذه المبادرة وبالتقدم الذي أحرزه اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم خلال العقد الماضي.

وقال رئيس FIFA مخاطِباً الحضور: "لحظة خاصة ومصدر فخر بالنسبة لي أن أكون هنا".

كما نوه بالتحول الذي شهده هذا الاتحاد القاري المشرف على شؤون اللعبة في المنطقة، مذكراً في الوقت ذاته إلى أنه والسيد مونتالياني أمضيا عقداً كاملاً على رأس مؤسستيهما.

وأردف قائلاً: "كان شعوراً خاصاً أن أحضر افتتاح ’بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي‘ في فانكوفر وأن أحتفل مع فيتوريو مونتالياني وعائلته، تزامناً مع إكماله عشر سنوات على رأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، وهي الفترة التي قاده خلالها إلى بلوغ آفاق مذهلة ونجاحات مستدامة. لقد تولينا رئاسة FIFA واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم في نفس التوقيت تقريباً قبل عقد من الزمن، وأنا فخور بأن أواصل تقاسم هذه الرحلة الجميلة معك، عزيزي فيتوريو. إن ’بيت اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي‘ يبدو وكأنه بيتنا جميعاً، وستشعر عائلة كرة القدم العالمية برحابة كبيرة هنا في كندا، كما سيكون الحال في المكسيك والولايات المتحدة، خلال النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA على الإطلاق".