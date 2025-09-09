تكريم رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارته إلى ريدجو كالابريا

مُنح السيد إنفانتينو الجنسية الفخرية لمدينة ريدجو كالابريا الإيطالية التي ولد فيها والده

في حفل أقيم في المدينة الإيطالية الجنوبية، رئيس FIFA يتسلم جائزة غرانيلو عن إنجازاته المهنية

شارك إنفانتينو في مباراة خيرية إلى جانب أساطير FIFA والفائزين بكأس العالم FIFA™

حصل رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، على لقب المواطن الفخري لمدينة ريدجو كالابريا وتلقى أيضاً جائزة تقديراً لإنجازاته المهنية خلال زيارته إلى المدينة الجنوبية الإيطالية.

حصل السيد إنفانتينو على الجنسية الفخرية للمدينة التي ينحدر منها والده، فينسينزو، والتي كان يزورها كثيراً عندما كان طفلاً. حصل رئيس FIFA على الجنسية الفخرية للمدينة بعد تصويت بالإجماع من قبل مجلس مدينة ريدجو كالابريا، وذلك خلال حفل رسمي أقيم داخل مقر المجلس، في قصر سان جورجيو.

وقال جيوسيبي فالكوماتا، عمدة مدينة ريدجو كالابريا: "تقديراً لتفانيه الاستثنائي في تعزيز وتطوير كرة القدم كوسيلة عالمية للوحدة والنمو التعليمي وتعزيز قيم الولاء والصداقة والاحترام المتبادل، حيث عزّز FIFA، تحت قيادته، مشاريع رياضية عالمية تركز بشكل خاص على الشباب والمجتمعات الضعيفة والاندماج الاجتماعي وحماية المرأة. تعترف المدينة بجياني إنفانتينو، الذي تمتد جذوره في أرضنا، كمثال للشغف والتضحية والشعور القوي بالانتماء. إن دعمه المستمر وتضامنه مع مجتمعنا الرياضي يعززان العلاقة بين رئيس FIFA ومدينتنا."

وقال إنفانتينو بعد حصوله على شهادة المواطنة الفخرية: "قبل أسبوعين، كنت في اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب. وقبل أسبوع، كنت في مدينة مكسيكو للقاء رئيس المكسيك. ولكن شعوري اليوم مختلف."

وأضاف "إذا كنت قادراً على القيام بكل ما قمت به، وفعل كل ما سأفعله، فذلك بفضل والدي ووالدتي وهذه المنطقة وهذه المدينة، وكل هذه القيم التي ذكرتَها للتو: هي الدافع الذي يحفز المرأ لفعل الأشياء والحلم وحتى المحاولة. ويبدأ في استهداف إنجازات أعلى بعد أن ينجح في تحقيق أهدافه الأولى."

وفي وقت لاحق من اليوم، حصل السيد إنفانتينو على جائزة غرانيلو اعترافاً بإنجازاته التي حقّقها خلال مسيرته في كرة القدم. تأسّست جائزة المواطنة الفخرية لمدينة ريدجو كالابريا في عام 2019 تكريماً لأول رئيس لنادي كرة القدم الأول في المدينة. جدير بالذكر أن الجائزة التي حصل عليها رئيس FIFA مؤخراً، كان قد ترشّح لها قبله حارس مرمى إيطاليا السابق جيانلويجي بوفون بطل كأس العالم 2006 FIFA™.

وقال رئيس FIFA بعد تلقيه التكريم من ابنة أوريست غرانيلو، ماريا ستيلا غرانيلو: "كان السيد أوريست غرانيلو رجلاً رياضياً عظيماً ورئيساً متميزاً لنادي ريجينا. إن استلامي للجائزة التي تحمل اسمه ومن يدي ابنته ماريا ستيلا، تجعلني أشعر بفرحة خاصة. وهذا جزء آخر لا ينسى من زيارتي إلى مدينة ريدجو كالابريا."

بعد أن أصبح رئيس FIFA في عام 2016، بدأ السيد إنفانتينو على الفور العمل على استعادة سمعة المنظمة التي أثّرت فيها فضائح الفساد الكبرى. فقد أشرف منذ توليه رئاسة المنظمة على توسيع كبير في بطولات FIFA في جميع الفئات العمرية وزيادة كبيرة في الإيرادات، مما أدى إلى تطوير كرة القدم بشكل غير مسبوق في جميع اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددهم 211 عضواً من خلال برنامج FIFA Forward. كما قاد الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية إلى التعاون مع العديد من المنظمات، ولا سيما تلك التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، لتسخير القوة الفريدة لكرة القدم لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي.