إنفانتينو يلتقي بالرئيس الجديد للاتحاد التشادي الذي يتعهد بوضع كرة القدم على المسار الصحيح في بلاده

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالرئيس الجديد للاتحاد التشادي لكرة القدم، طاهر حسن أولوي، الذي تم انتخابه في 1 مارس/آذار 2025

كانت رؤية الرئيس أولوي للعبة في قلب الاجتماع الذي عُقد بين الرئيسين عشية انطلاق أشغال الدورة 14 للجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة

أكد رئيس FIFA أن كرة القدم التشادية ستشهد نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة تحت القيادة الجديدة للاتحاد التشادي لكرة القدم

اجتمع رئيس FIFA جياني إنفانتينو بنظيره طاهر حسن أولوي، المنتخَب حديثاً على رأس الاتحاد التشادي لكرة القدم، حيث أعرب عن تفاؤله بمستقبل اللعبة في هذا البلد الأفريقي.

وجاء انتخاب أولوي في 1 مارس/آذار الجاري ليعطي نقلة جديدة لكرة القدم في تشاد، حيث أطلق الرئيس الجديد تعهداً من 11 ركيزة يقوم عليها مخططه المتعلق بإصلاح إدارة المنافسات المحلية، وتطوير كرة قدم السيدات، وإعداد المدرِّبين والحُكَّام، وإصلاح الدوريات الجهوية، وتعزيز المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات.

“وقال الرئيس إنفانتينو بعد الاجتماع، الذي شهد أيضاً حضور المدير التنفيذي للعمليات لدى FIFA كيفن لامور، ونائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتحادات الوطنية ومدير قسم FIFA المعني بالاتحادات الأفريقية الأعضاء جيلسون فيرنانديز: "لقد سُررتُ بلقاء طاهر حسن أولوي، الذي انتُخب رئيساً للاتحاد التشادي لكرة القدم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اجتمعنا قُبيل انعقاد الدورة 14 من أعمال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في العاصمة المصرية القاهرة".

وأضاف: "تزخر كرة القدم التشادية بمواهب هائلة وهناك حب حقيقي للعبة في البلاد. والآن، تحت قيادة رئيسه الجديد، يمكن للاتحاد التشادي لكرة القدم أن يستغل هذه الموارد لمنح كرة القدم (في تشاد) فرصة للتألق وإظهار إمكاناتها للعالم".

وأردف قائلاً: "سيقف FIFA معكم وسيدعم باستمرار العمل الدؤوب الذي يقوم به الرئيس أولوي والاتحاد التشادي لكرة القدم في سبيل ضمان تطوير كرة القدم في (البلاد)". يُذكر أن برنامج FIFA Football for Schools يُعد من اللبنات الأساسية التي تقوم عليها مساعي FIFA للمساعدة في النهوض باللعبة على الصعيد العالمي، علماً أن تشاد انضمت إلى هذه المبادرة في مايو/أيار 2023 بمشاركة 59 مَدرَسة، حيث وُزِّع ما لا يقل عن 17 ألف كرة صغيرة على الفتيات والفتيان في شتى أنحاء البلاد.

كما يُعتبر قُرب الانتهاء من مشروع بناء ملعب ماندجافا في العاصمة نجامينا من الأسباب الرئيسية التي تدعو للتفاؤل، ويتعلق الأمر بمنشأة مخصصة لرياضات متعددة، حيث أشارت التقديرات عند بدء المشروع إلى استمرار أشغال التشييد لمدة أربع سنوات، إذ ستوفر لفِرق النخبة في البلاد معلماً كروياً حديثاً بسعة 33 الأف متفرج لخوض مختلف المنافسات.

وخلال مباحثاته مع رئيس FIFA، وجَّه الرئيس أولوي الدعوة إلى الرئيس إنفانتينو لحضور حفل افتتاح الملعب المقرر أواخر مايو/أيار من هذا العام، مستعرضاً في الوقت ذاته رؤيته لمستقبل كرة القدم في بلاده.

وأوضح في هذا الصدد: "تباحثتُ مع (الرئيس إنفانتينو) الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تطوير كرة القدم التشادية، التي لم تشهد تغييرات كثيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وقد طمأنَنا مجدِّداً دعمه ودعم FIFA لنا في سبيل تعزيز كرة القدم التشادية".