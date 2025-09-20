رئيس FIFA جياني إنفانتينو يخاطب ورشة عمل أخصائيِ تطوير المدربات في المغرب

أجريت ورشة عمل مسار FIFA لأخصائيِ تطوير المدربات بالرباط في المغرب

برنامج جديد يهدف لتعزيز عدد ونوعية المدربات على مستوى العالم

رئيس FIFA يقول إن سحر كرة القدم يمكنه تحويل حياة الناس وتمكينهم

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو برنامجًا هامًا يهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات كرة القدم النسائية من خلال مساعدة اتحادات FIFA الأعضاء على زيادة عدد المدربات في اللعبة.

وخاطب السيد إنفانتينو المشاركين في ورشة عمل مسار FIFA لأخصائيِ تطوير المدربات التي أقيمت في مجمع محمد السادس لكرة القدم التابع للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالرباط في المغرب.

هذا وقد قال السيد إنفانتينو في خطابه للمشاركين: "تحظى كرة القدم النسائية بأولوية قصوى لدى FIFA، وقد سررت بالتحدث مع المشاركين في ورشة عمل مسار FIFA لأخصائيِ تطوير المدربات في الرباط، وأكدت كيف أنهن رائدات سيحدثن فرقاً كبيراً في بلدانهن وفي جميع أنحاء أفريقيا المحبة لكرة القدم".

"ستمنحون الأمل وتحولون الأحلام إلى حقيقة، وآمل أن تدربوا أبطال العالم في المستقبل. ولكن الأهم من ذلك هو أنكم سوف ترسمون الابتسامة على وجوه ملايين الفتيات الصغيرات، وسوف تساعدوا FIFA على استخدام سحر كرة القدم لتحويل حياة الناس وتمكينهم. أكن إعجابًا كبيرًا لكم جميعًا، لأنكم تمثلون التنوع الكبير في هذه القارة، وتظهرون للجميع مجددًا أن كرة القدم توحد العالم حقًا."