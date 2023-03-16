انتخاب جياني إنفانتينو على رأس FIFA بالتزكية في مؤتمر FIFA التاريخي

جياني إنفانتينو يرأس FIFA لولاية أخرى بعد تزكيته في الدورة 73 لمؤتمر FIFA
قدّم الرئيس إنفانتينو عدّة تعهدات لضمان استمرارية تطوّر اللعبة في العالم.
تم الإعلان عن زيادات معتبرة في قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات FIFA سيكون جياني إنفانتينو رئيساً لـ FIFA لمدة أربع سنوات أخرى بعد إعادة انتخابه بالتزكية لقيادة FIFA، وذلك خلال الدورة 73 لمؤتمر FIFA المنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي. وقال الرئيس إنفانتينو مباشرة بعد إعادة انتخابه للفترة القادمة التي ستمتد لغاية سنة 2027: "إنه لشرف عظيم لي أن أكون رئيساً لـ FIFA. إنه مصدر فخر واعتزاز، بقدر ما هو يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة. أنا جد ممتن لدعمكم وثقتكم، وأعدكم بأنني سأستمر في خدمة FIFA، وخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وخدمة جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً".
وقد كانت هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها مؤتمر انتخابي لـ FIFA بقارة أفريقيا، حيث افتتح الجلسة فخامة رئيس جمهورية رواندا، السيد بول كاغامي، ورحب بممثلي الاتحادات الأعضاء الحاضرة في بلده والتي بلغ عددها 208 اتحاداً، كما هنأ الرئيس إنفانتينو على قرب موعد إعادة انتخابه. وشدّد إنفانتينو على دور FIFA في تنظيم المسابقات وتطوير كرة القدم، كما كشف عن زيادة معتبرة في قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي ستضم 32 منتخباً في أستراليا ونيوزيلندا في نسخة هذا العام، إذ ستتجاوز قيمة المكافآت 150 مليون دولار أمريكي – أي أكثر بثلاثة أضعاف من قيمة جوائز نسخة 2019، وأكثر بعشرة أضعاف من قيمة جوائز نسخة سنة 2015.
كما أشار الرئيس إنفانتينو إلى التغييرات الوشيكة على كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للناشئين والناشئات، والتي ستُنظّم دورياً كل سنة، بالإضافة إلى إطلاق بطولة السلسلة العالمية FIFA ورفع عدد منتخبات كأس العالم للأندية FIFA™ إلى 32 فريقاً بهدف منح أندية كل اتحاد قاري فرصاً أكثر للتنافس على الساحة العالمية. ولم يغفل الرئيس عن التعهد بالحوكمة الرشيدة، بل جعله من أهم التزاماته في الفترة المقبلة، بما في ذلك إدراج تغييرات إضافية في نظام الانتقالات والالتزام المستمر بالاستدامة المالية في كرة القدم. وبالنسبة للدورة المالية القادمة، فقد تم الالتزام بجلب إيرادات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في السنوات الأربع القادمة، بعد أن كان الهدف في الدورة المالية السابقة يتمثل في بلوغ 6.4 مليارات دولار أمريكي، إلّا أن الإيرادات وصلت إلى 7.5 مليارات دولار أمريكي. وبالنسبة لالتزامات FIFA تجاه الأجيال القادمة - إما على أرضية الملعب من خلال برنامج FIFA لتطوير المواهب، أو خارج المستطيل الأخضر عبر الألعاب المرتبطة بكرة القدم - أكّد الرئيس أن FIFA سيحافظ على مكانته كقوة عالمية رائدة في كرة القدم وأنه سيستغل هذه القوة بهدف التأثير الإيجابي على المجتمعات.
كونغرس FIFA الثالث والسبعون - كيغالي
01/18
73rd FIFA Congress Kigali
02/18
73rd FIFA Congress Kigali
وتضمّن المؤتمر كلمة بالفيديو لرئيس اتحاد جبل طارق لكرة القدم، السيد مايكل لاماس، لدوره كرئيس للجنة FIFA الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية، وأكّد لاماس أنه ملتزم بتقييم إرث حقوق الإنسان التي تركتها بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™، وأنها ستدعم التخطيط لبطولات FIFA المستقبلية. كما تمت الموافقة على البيانات المالية الموحدة لعام 2022، وبيانات FIFA المالية القانونية لعام 2022، وميزانية 2023-2026، والميزانية التفصيلية لسنة 2024، وتعيين مدققي الحسابات للفترة 2023-2025. يُذكر أن مؤتمر FIFA القادم سيُعقد بتاريخ 17 مايو/ أيار 2024، في انتظار تأكيد مكان انعقاده.