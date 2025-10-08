جياني إنفانتينو يتوجه بالشكر إلى مجتمع المتطوعين والمتطوعات "الأكثر تنوُّعاً في العالم" والذي بلغ عدد أعضاءه مليوني شخص

عدد قياسي يزيد عن مليون طلب للالتحاق ببرنامج التطوع لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

يتراوح عمر المتطوعين والمتطوعات بين 18 و92 سنة وينتمون إلى 226 دولة وإقليم

إنفانتينو: "عندما أتواجد في البطولات وألتقي بكم، تكون بانتظاري كوكبة رائعة من الجنسيات والأعمار والخلفيات والمهن ومن الجنسين"

بفضل عدد قياسي من الطلبات المقدّمة للالتحاق ببرنامج التطوع الخاص ببطولة كأس العالم FIFA 2026™، تضاعف عدد أعضاء مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات ليصل إلى مليوني شخص، وهو ما جعل رئيس FIFA جياني إنفانتينو يُشيد به باعتباره "المجتمع الأكثر تنوُّعاً في العالم".

ففي إطار الاستعدادات لتنظيم العرس الكروي العالمي العام المقبل، تم تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الأحداث الرياضية، إذ تقدم أكثر من مليون شخص بطلب للانضمام إلى فريق التطوّع في البطولة الذي يشمل 65 ألف منصب، وهو ما رفع إلى مليونين العدد الإجمالي للمتطوعين والمتطوعات المسجَّلين الذين ينتمون إلى 226 دولة وإقليم، وهو ما يعكس الطابع العالمي والانتشار الواسع للعبة الجميلة.

وبمناسبة هذا الإعلان، توجّه رئيس FIFA إلى المتطوعين والمتطوعات بالقول: "دائماً ما نقول إن كرة القدم توحِّد العالم، وعندما أتواجد في البطولات وألتقي بكم، تكون بانتظاري كوكبة رائعة من الجنسيات والأعمار والخلفيات والمهن ومن الجنسين. يتراوح عمر المتطوعين بين 18 و92 سنة، بدءاً من الطلاب الذين يستهلون مشوارهم في الحياة، وصولاً إلى المتقاعدين الراغبين بمشاركة مهاراتهم وخبراتهم. لكل شخص قصة يرغب بسردها، إنه حقاً المجتمع الأكثر تنوُّعاً في العالَم".

يُذكر أن مبادرة التطوُّع التي أطلقها FIFA طُبِّقت في 25 بطولة وفعالية، وشملت كأس العالم ٢٠٢٢ FIFA™ وكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا FIFA 2023™، والنسخة الأولى من كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة في وقت سابق من العام الحالي.

هذا ويشمل مجتمع FIFA للمتطوعين والمتطوعات أفراداً ينتمون لكافة الاتحادات القارية الستة، ويتصدّر ممثلو أمريكا الشمالية القائمة (حوالي 40%)، يليهم أبناء القارة الأفريقية (38%). أما على مستوى الجنسيات، فيتصدر مواطنو ومواطنات الولايات المتحدة الأمريكية القائمة (400 ألف شخص)، يليهم ممثلو وممثلات المكسيك (210 آلاف شخص) التي تتشارك مع جارتها الشمالية بتنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم FIFA 2026™، مقابل 200 ألف شخص من المغرب الذي يستعد لانطلاق بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ ويتشارك بتنظيم كأس العالم FIFA 2030™. أما في المركز الخامس، فيأتي أبناء وبنات كندا، ثالث دولة مستضيفة لكأس العالم FIFA 2026، وفي السادس مواطنو ومواطنات الجزائر وكينيا.

هذا وتمثِّل الفئة العمرية الشابة (18 إلى 29 سنة) حوالي 60% من المتطوعين والمتطوعين، والغالبية الساحقة هم ممن تقلّ أعمارهم عن 50 سنة، إذ لا تزيد نسبة الفئة العمرية (51 إلى 91 سنة) عن 5%، وهو ما يُمثل دليلاً على أن الجميع من كافة الأعمار قادرون على الاضطلاع بدور في إنجاح أحداث FIFA.

يُذكر أن المتطوعين والمتطوعات ساهموا بأكثر من مليوني ساعة تطوّع في فعاليات FIFA وخلقوا أجواء مذهلة أظهرت أجمل ما في الثقافات المحلية للدول المستضيفة، وتحلُّوا بروح شعار مجتمعهم "كلنا على قلب واحد!" ليكونوا صفّاً واحداً إلى جانب كادر FIFA ومسؤوليه في تنفيذ مجموعة متنوعة من المهمات، تشمل الترحيب بكبار الشخصيات، وإيصال كل فرد من الجمهور إلى مقعده في الملعب، وحمْل الأعلام، ودعم ممثلي وسائل الإعلام، وتحضير بطاقات الاعتماد.

وختم رئيس FIFA متوجهاً للمتطوعين والمتطوعات: "غالباً ما تكونون أول وجه يراه الجمهور واللاعبون والمسؤولون في رحلة كأس العالم FIFA بينما نحفر ذكريات ستدوم إلى الأبد. يجب علينا أن نتذكر دوماً أن تحقيق ذلك مستحيل من دونكم. إننا فخورون بالعمل إلى جانبكم، وأن نكون على قلب واحد".