متطوّعون يجعلون كأس العالم للأندية FIFA شأناً عائلياً

يتطوع نادر الجيزاني وابنتيه سارة ويارا في كأس العالم للأندية 2023 FIFA™ في جدة بالسعودية

رحلة العائلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ ألهمتهم للانضمام إلى فريق تطوعي مكوّن من 400 فرداً

سارة، ابنة الـ19 عاماً "أحب التعرف على أشخاص جدد وتكوين صداقات واكتساب الخبرة."

بالنسبة لعائلة الجيزاني المهووسة بكرة القدم، يُعد التطوّع في كأس العالم للأندية FIFA 2023™ فرصة فريدة لمشاركة شغفهم باللعبة الجميلة مع بعضهم البعض ومع آلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم الذين يحضرون المباريات في السعودية. يُعتبر نادر الجيزاني وابنتيه سارة ويارا، جزءاً من فريق المتطوّعين المكوّن من 420 شخصاً في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وقد حصل الثلاثي على إلهام كبير للتخلي عن دورهم كمشجعين بعد رحلة لمشاهدة منتخب بلادهم في كأس العالم FIFA في قطر العام الماضي. وأوضحت يارا موظفة البنك البالغة من العمر 21 عاماً والتي تطوّعت سابقاً في ماراثون جدة "لقد كنا في كأس العالم 2022 FIFA في قطر، وكان حدثاً رائعاً. لكننا كنا هناك كمشجعين وليس كمتطوعين،" مضيفةً "بعد ذلك، وبصراحة، أردنا أن نكون جزءاً من أي برنامج تطوعي ينظمه FIFA. لقد نما شغفنا بكرة القدم أيضاً عندما علمنا بهذا البرنامج التطوعي وأردنا المشاركة ولحسن الحظ تمكنا من تحقيق حلمنا."

متطوعون ملهمون في كأس العالم للأندية FIFA السعودية ٢٠٢٣™ 04:13

وقال نادر "[أنا وزوجتي] نشجّع الفتيات. لقد شجعّتهن على المشاركة في جميع البرامج التطوعية منذ فترة طويلة. لقد شاركنا في العديد من البرامج التطوعية، وحضرنا في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر ورأينا كيف يعمل الناس. لقد رأينا عمل FIFA ولاحظنا كل إنجازاتهم." وأضاف "لقد كانت لدينا بالفعل تطلعّات للمشاركة والحمد لله تمكّنا من القيام بذلك. عندما علمنا أن كأس العالم للأندية [FIFA] ستُقام هنا، قلنا جميعاً أنه في اللحظة التي سيتم فيها فتح باب التسجيل، سنقوم بالتسجيل. والحمد لله تم اختيارنا." يستغل نادر تجربته التطوعية السابقة مع فريق الدراجات في جدة بشكل جيد، وهو يُدرك الفرصة الفريدة التي توفّرها بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ لبناته من أجل توسيع آفاقهن.