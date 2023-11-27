انطلاق مرحلة المبيعات المبكرة لشركة Visa لتذاكر بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™

أصبحت التذاكر للمباريات الموزّعة على المدن المستضيفة الأربعة، بييلسكو-بياوا، كاتوفيتسه، وودج ووسوسنوفييتس، متوفّرة للبيع

تجمع هذه البطولة 24 من أفضل منتخبات السيدات تحت 20 سنة لكرة القدم، وتنطلق من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول، حيث ستلمع النجمات الصاعدات™

الفرصة متاحة أمام عملاء Visa لحجز مقاعدهم قبل عامة الجمهور على موقع FIFA.com/tickets

لا تزال مستويات الحماسة والإثارة في نموّ متزايد، مع اقتراب انطلاق صافرة البداية لتعلن بداية بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™، وقد أتيحت الفرصة أمام حاملي بطاقات Visa لحجز مقاعدهم مسبقاً من أجل مشاهدة أفضل 20 منتخباً للسيدات تحت 20 سنة لكرة القدم تتنافس على المجد العالمي. أصبحت هذه النافذة الحصرية مفتوحة أمام حاملي بطاقات Visa وسوف تغلق في 24 مايو/أيار عند الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا.

تتوفّر البطاقات على موقع FIFA.com/tickets، ونحثّ المشجعين على اغتنام هذه الفرصة لمشاهدة النجمات الصاعدات™ في كرة قدم السيدات يلمعن على الساحة العالمية.

هذه النسخة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ هي الثانية عشرة، وستضمّ 24 منتخباً تتنافس في 52 مباراة موزّعة على أربع مدن مستضيفة. تنطلق البطولة الرائدة في 5 سبتمبر/أيلول، وتُستهَلّ بمباراة لمنتخب بولندا المستضيف، أمّا المباراة النهائية فستُلعب في 27 سبتمبر/أيلول.

بعد انتهاء فترة المبيعات المسبقة لشركة Visa، تصبح التذاكر متوفّر لعامة الجمهور من 25 مايو/أيار، على موقع FIFA.com/tickets.