لحظة الإعلان عن الفائزين بجوائز The Best FIFA Football Awards™ 2024 تقترب

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الإجراءات الديمقراطية المستخدمة لتحديد الفائزين بجوائز The Best FIFA لأفضل لاعبة، وجائزة The Best FIFA لأفصل لاعب، وجائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للسيدات، وجائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للرجال، وجائزة The Best FIFA لأفضل حارسة مرمى، وجائزة The Best FIFA لأفضل حارس مرمى.