لحظة الإعلان عن الفائزين بجوائز The Best FIFA Football Awards™ 2024 تقترب

سيقام حفل توزيع الجوائز الإثنين المقبل في لندن

طٌبّقت عميلة تصويت واسعة وديموقراطية لتحديد الفائزين بالجوائز

أشرف على إجراءات التصويت وراقبها وراجعها مراقبون مستقلون

يقام حفل توزيع The Best FIFA Football Awards™ 2024 في لندن مساء الاثنين، وبذلك يسدل الستار على عملية شاملة وديمقراطية أدارها FIFA لتكريم أفضل لاعبي ومدربي وحراس كرة القدم إلى جانب فئات المشجعين وأفضل هدف واللعب النظيف.

ستستضيف واحدة من أكثر مدن العالم شغفاً بالساحرة المستديرة حفلاً مرصعاً بالنجوم لتكريم أفضل عناصر اللعبة الأكثر شعبية في العالم في النسخة الثامنة من الجوائز.

ستكرم الجوائز الرئيسية أفضل اللاعبين والمدربين وحراس المرمى في فئتي السيدات والرجال. وفي ميزة فريدة من نوعها لجوائز The Best FIFA Football Awards™ 2024، تم تحديد الفائزين بهذه الجوائز من قبل أربع مجموعات تحكيم متساوية الثقل، حيث تحالف المشجعون والصحفيون المتخصصون ولاعبو المنتخبات الوطنية ومدربو المنتخبات في تحديد المتوجين في كل فئة.

تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الإجراءات الديمقراطية المستخدمة لتحديد الفائزين بجوائز The Best FIFA لأفضل لاعبة، وجائزة The Best FIFA لأفصل لاعب، وجائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للسيدات، وجائزة The Best FIFA لأفضل مدرب للرجال، وجائزة The Best FIFA لأفضل حارسة مرمى، وجائزة The Best FIFA لأفضل حارس مرمى.

متى كانت فترة استحقق الترشيح الجائزة؟

فترة استحقاق الترشيحات لجوائز السيدات (أفضل لاعبة وأفضل حارسة وأفضل مدرب/ة) كانت من 1 أغسطس/آب 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023، وهو تاريخ المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات FIFA.

أما بالنسبة لفترة استحقاق الترشيحات لجوائز الرجال (أفضل لاعب وحارس ومدرب) فكانت بدءاً من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى 20 أغسطس/آب 2023.

كيف تم وضع القوائم المختصرة؟

قام FIFA بالتعاون مع أصحاب المصالح في كرة القدم بجمع الترشيحات للجوائز. في وقت لاحق، تم تحديد القوائم المختصرة من قبل فريقين منفصلين من الخبراء في كرة القدم للرجال والسيدات. ضمت اللجنتان لاعبين/لاعبات ومدربين/مدربات سابقين ممن يحظوا بالاحترام والتقدير حول العام.

من شارك في لجان الخبراء؟

جوائز السيدات: ميرسي أكيد (نيجيريا)، شيرلي كروز (كوستاريكا)، إيمي دوغان (أستراليا)، إيزابيلا إتشيفيري (كولومبيا)، ميا هام (الولايات المتحدة الأمريكية)، جيسيكا هوارا (فرنسا)، مانا إيوابوتشي (اليابان)، مانون ميليس (هولندا)، باتريزيا بانيكو (إيطاليا)، كليمنتين توريه (كوت ديفوار) وكيرستي يالوب (نيوزيلندا).

جوائز الرجال: بيتر تشيك (التشيك)، ديدييه دروغبا (كوت ديفوار)، بريت إيمرتون (أستراليا)، ريو فرديناند (إنجلترا)، أسامواه جيان (غانا)، كاكا (البرازيل)، ماريو كيمبس (الأرجنتين)، أليكسي لالاس (الولايات المتحدة الأمريكية)، جون أوبي ميكيل (نيجيريا)، بارك جي سونغ (كوريا الجنوبية) وإيفان فيسليتش (نيوزيلندا).

من اللاعبون والمدربون وحراس المرمى الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة؟

نشر FIFA يوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023القوائم المختصرة لفئات الجوائز المعنية، والتي يمكن العثور عليها هنا.

متى فُتح تصويت الجماهير للمرشحين/المرشحات في الجوائز المختصرة؟

فُتح تصويت الجماهير لفئات الجوائز المذكورة أعلاه على منصات FIFA الرقمية يوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023 وأغلق في الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا يوم الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2023.تم تلقي أكثر من مليون صوت من الجماهير من جميع أنحاء العالم.

كيف يسير التصويت؟

يتم اختيار الأسماء التي ستنال جوائز The Best FIFA Football Awards™ 2024 لأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مدرب في فئة الرجال من قبل لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين لمنتخبات الرجال (مدرب واحد من كل منتخب)، وقادة المنتخبات الحاليين (لاعب واحد من كل منتخب)، وصحفي/ة من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثَّلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع FIFA.com.

طُلب من كل عضو من أعضاء اللجنة ترشيح ثلاثة لاعبين وثلاثة مدربين وثلاثة حراس مرمى الذين يراهم الأكثر استحقاقا للجائزة المعنية على أن يرتبهم ترتيباً تنازلياً حسب الأفضلية. ينال اللاعبون الثلاثة والمدربون الثلاثة والحراس الثلاثة 5 نقاط أو 3 نقاط أو نقطة واحدة، بحسب الترتيب الذي يختاره عضو اللجنة للاعب أو المدرب أو حارس المرمى، على أن يُمنح الأول في الترتيب 5 نقاط والثاني 3 نقاط والثالث نقطة واحدة.

يحصد الجائزة اللاعب أو المدرب أو حارس المرمى الذي حصل على أكبر عدد من النقاط.

لتجنب الشك، صوت مدربو/مدربات وقادة المنتخبات الوطنية للسيدات لجوائز السيدات، بينما صوت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية للرجال لجوائز الرجال.

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

في حالة التعادل في المركز الأول بعد تطبيق الإجراء المذكور أعلاه، يفوز بالجائزة المرشح الذي حصل على أكبر عدد من أصوات "الخمس نقاط" من بين الأصوات التي أدلت بها مجموعة المصوتين. في حال أدى ذلك أيضا إلى التعادل، يفوز بالجائزة المرشح الذي حصل على أكبر عدد من أصوات "الثلاث نقاط". في حالة استمرار التعادل وهو أمر بعيد الاحتمال، تتكرر العملية المذكورة أعلاه عبر الأصوات الجماعية التي أدلى بها القادة والمدربون والصحفيون. التفاصيل الكاملة لعملية كسر التعادل الشاملة مبينة بالتفصيل في المادة 12 من قواعد التخصيص.

كيف أدلى مدربو وقادة المتخبات الوطنية والصحفيون المتخصصون بأصواتهم؟

أتيح لهؤلاء المصوتين الإدلاء بأصواتهم بثلاث طرق:

تطبيق FIFA Events Official: كان على المصوتين تأكيد اختياراتهم بتوقيعهم وإرفاق صورة ذاتية.

استمارة إلكترونية: كان على المصوتين إجراء توقيع إلكتروني لتأكيد صحة التصويت.

التصويت الورقي: يجب أن تحتوي الأصوات على توقيع المصوت وختم من الاتحاد الوطني الذي يتبعه.

أشرف على إجراءات التصويت لكل جائزة وراقبها وراجعها مراقبون مستقلون.

هل يمكن لقادة ومدربي المنتخبات الوطنية المرشحين التصويت لأنفسهم أو للاعبين من المنتخب الوطني الذي يمثلونه؟

يجوز لقائد المنتخب الوطني التصويت لمدرب المنتخب الوطني الذي يمثله، بينما يجوز لقادة ومدربي المنتخبات الوطنية التصويت للاعبين من المنتخب الوطني الذي يمثلونه. ومع ذلك، لا يُسمح لقادة ومدربي المنتخبات الوطنية ممن رُشحوا للفوز بالجائزة أن يصوتوا لأنفسهم.

هل سيُعلن عن الأصوات التي أدلى بها مدربو وقادة المنتخبات الوطنية والصحفيون المتخصصون؟

نعم، ستنشر الأصوات التي أدلت بها هذه المجموعات على موقع FIFA.com بعد وقت قصير من حفل توزيع الجوائز.

هل تُطبّق نفس إجراءات منح الجوائز في تشكيل العالم للسيدات FIFA FIFPRO وتشكيل العالم للرجال FIFA FIFPRO؟