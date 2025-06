RedOne وبيتبول يُعيدان توزيع نشيد الملاعب الأسطوري We Will Rock You ليكون الأغنية الرسمية لكأس العالم للأندية FIFA™

نجمان عالميان يُقدمان توليفة موسيقية جديدة لمقطوعة حققت شعبية منقطعة النظير سيتم بثّها للمرة الأولى اليوم في ملعب هارد روك في ميامي

تعكس كلمات الأغنية روح الإنجاز في وجه المصاعب والقدرة على الصمود وتُجسِّد طموح 32 من نخبة أندية العالم التي ستتنافس سعياً للتربّع على العرش الكروي

يحتفي هذا التعاون الموسيقي بالروح الأصلية للأغنية الأصلية وببطولة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية

أصدر FIFA اليوم توزيعاً جديداً لنشيد الملاعب الأسطوري We Will Rock You الذي قدّمته فرقة Queen بحيث سيكون الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة. وأدى النشيد الفنان الكوبي الأمريكي بيتبول، إلى جانب RedOne المنتج الموسيقي الحاصل على جائزة غرامي عدة مرات والمدير التنفيذي للإبداع الترفيهي لدى FIFA. وتمثِّل هذه المقطوعة تعاوناً بين عالمي كرة القدم والموسيقى للاحتفال بقدرة اللعبة الجميلة على توحيد الشعوب.

تُشكِّل أغنية We Will Rock You، الصادرة بالشراكة مع SALXCO UAM | Virgin Music Group، صيحة تشجيع للجماهير واللاعبين على حدّ سواء، وسيتم بثّها في كافة المباريات الـ63 في كأس العالم للأندية FIFA™، بدءاً من المباراة الافتتاحية بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي في ملعب هارد روك بميامي. كما تعكس كلماتها روح الإنجاز في وجه المصاعب والقدرة على الصمود، لتُجسِّد بذلك طموح وعزيمة 32 من نخبة أندية العالم التي ستتنافس سعياً للتربّع على العرش العالمي.

وعن هذه المقطوعة، قال RedOne: "الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA هي أكثر من مجرَّد أغنية، إنها احتفال بالوحدة والشغف والحب العالمي للعبة. التعاون مع بيتبول مجدداً لإظهار هذه الأحاسيس كان أمراً رائعاً. فالموسيقى والرياضة هما القوتان الأكثر تأثيراً في الثقافة، وعندما يتضافران، يكون التأثير شاملاً. إني فخور بالمساهمة في مشروع سيُحفِّز الجماهير حول العالم ويحتفي بهذه البطولة التاريخية في الولايات المتحدة الأمريكية."

يُذكر أن المنتج المغربي السويدي RedOne سبق وتعاون مع FIFA في مشاريع موسيقية شهيرة، ومن بينها Dreamers التي كانت الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والتي أدّاها الفنان جونغ كوك. كما قدّم الفنان الأمريكي الكوبي بيتبول مقطوعة We Are One (Ole Ola) التي كانت الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم البرازيل 2014 FIFA™، وها هو يعود إلى عالم المستديرة الساحرة بعمل استثنائي جديد.

وقال بيتبول – واسمه الأصلي أرماندو كريستيان بيريز – بهذه المناسبة "الرياضة والموسيقى هما لغتان عالميتان لأنهما تجمعان الشعوب سوياً. يشرّفني أن أتعاون مجدداً مع FIFA، في سياق كأس العالم للأندية FIFA™ هذه المرة. ويسعدني العمل مجدداً مع RedOne لتقديم هذا النشيد العالمي الذي يوحِّد الجماهير في أرجاء المعمورة."

وقد أصبحت مقطوعة We Will Rock You متوافرة الآن عبر كافة منصات البث المهمة، لتُلهم الجماهير وترفع مستويات الحماس خلال كأس العالم للأندية FIFA.